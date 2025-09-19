Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Костюк одержала победу на пути в финал Кубка Билли Джин Кинг

Костюк одержала победу на пути в финал Кубка Билли Джин Кинг

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 14:17
Победа Костюк открыла Украине путь к финалу Кубка Билли Джин Кинг
Марта Костюк после матча. Фото: Reuters/Tingshu Wang

В Шэньчжэне стартовал полуфинал Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Украины и Италии. Первой на корт вышла Марта Костюк, которая уверенно справилась с Элизабеттой Коччаретто.

Украинка сделала то, чего от нее ждали болельщики, сообщает портал Новини.LIVE. 

Реклама
Читайте также:

Украинка завершила матч в двух сетах — 6:2, 6:3, затратив на победу всего 1 час 25 минут. За время встречи Костюк не позволила сопернице ни разу заработать брейк-поинт и надежно держала свою подачу. 

Легкий поединок для Марты

Для Костюк это была третья личная встреча с Коччаретто. Как и в двух предыдущих матчах в 2023 году, представительница Украины вновь оказалась сильнее итальянки. 

Марта Костюк
Подача Марты Костюк. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Благодаря этой победе Украина повела в полуфинальном противостоянии — 1:0. Следующей на корт выйдет Элина Свитолина, которой предстоит сыграть против лидера сборной Италии Жасмин Паолини (13 ракетка мира против 8 — Ред.). Для выхода в финал украинкам необходимо завоевать два очка.

Отметим, что эта победа стала десятой для Костюк в одиночных матчах за национальную команду и третьей в текущем сезоне. В апреле Марта уже принесла ключевое очко сборной на этапе квалификации турнира.

Напомним, легендарный боксер призвал Александра Усика задуматься над уходом на пенсию из-за серьезной конкуренции. 

У Эрлинга Холанна появилось уникальное достижение в ЛЧ, которое покорялось только избранным футболистам. 

спорт Теннис Марта Костюк украинские теннисисты сборная Украины по теннису Кубок Билли Джин Кинг
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации