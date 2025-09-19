Победа Костюк открыла Украине путь к финалу Кубка Билли Джин Кинг

Марта Костюк после матча. Фото: Reuters/Tingshu Wang

В Шэньчжэне стартовал полуфинал Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Украины и Италии. Первой на корт вышла Марта Костюк, которая уверенно справилась с Элизабеттой Коччаретто.

Украинка сделала то, чего от нее ждали болельщики, сообщает портал Новини.LIVE.

Украинка завершила матч в двух сетах — 6:2, 6:3, затратив на победу всего 1 час 25 минут. За время встречи Костюк не позволила сопернице ни разу заработать брейк-поинт и надежно держала свою подачу.

Легкий поединок для Марты

Для Костюк это была третья личная встреча с Коччаретто. Как и в двух предыдущих матчах в 2023 году, представительница Украины вновь оказалась сильнее итальянки.

Подача Марты Костюк. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Благодаря этой победе Украина повела в полуфинальном противостоянии — 1:0. Следующей на корт выйдет Элина Свитолина, которой предстоит сыграть против лидера сборной Италии Жасмин Паолини (13 ракетка мира против 8 — Ред.). Для выхода в финал украинкам необходимо завоевать два очка.

Отметим, что эта победа стала десятой для Костюк в одиночных матчах за национальную команду и третьей в текущем сезоне. В апреле Марта уже принесла ключевое очко сборной на этапе квалификации турнира.

