Главная Спорт Костюк и Свитолина вывели Украины в 1/2 Билли Джин Кинг

Костюк и Свитолина вывели Украины в 1/2 Билли Джин Кинг

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 17:45
Свитолина и Костюк сотворили сенсацию в Кубке Билли Джин Кинг
Элина Свитолина после тяжелой победы. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Женская сборная Украины по теннису впервые в истории вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг. В четвертьфинале команда одержала победу над Испанией, обеспечив себе путевку в следующую стадию турнира досрочно. 

Сначала Марта Костюк эффектно справилась с соперницей, а затем тяжелую, волевую победу одержала Элина Свитолина, сообщает портал Новини.LIVE

Читайте также:

Первыми на корт вышли Марта Костюк и Жессика Бузас Манейро. Украинка уверенно справилась с соперницей в двух сетах, начав матчевое противостояние для "сине-желтых" с победы. Этот успех придал команде уверенности и вывел Украину вперед в счете.

Марта Костюк (Украина) — Жессика Бузас Манейро (Испания) — 2:0 (7:6 (4), 6:2)

Во второй встрече Элина Свитолина противостояла Пауле Бадосе. После тяжелого первого сета украинка смогла переломить ход матча и довела его до победы в трех партиях. Благодаря этому результату Украина повела в серии 2:0 и гарантировала себе выход в полуфинал.

Паула Бадоса (Испания) — Элина Свитолина (Украина) — 1:2 (7:5, 2:6, 5:7)

Марта Костюк
Марта Костюк празднует успех. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Что дальше ждет сборную Украины

Таким образом, заключительная парная игра с участием сестер Киченок и испанского дуэта Большова/Букса уже не имела турнирного значения. Украинки оформили исторический результат, впервые пробившись в четверку сильнейших команд мира.

В полуфинале, который пройдет в субботу, 20 сентября,  сборная Украины встретится с победителем пары Италия — Китай. Этот матч определит соперника "сине-желтых" на пути к возможному финалу. 

Напомним, ранее Элина Свитолина высказалась о том, насколько оправдана дисквалификация российских спортсменов. 

Директор "Шахтера" Сергей Палкин сделал заявление о дисквалификации бывшего игрока команды Михаила Мудрика. 

Максим Яворницкий
Автор:
Максим Яворницкий
