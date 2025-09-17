Свитолина призвала к жестким мерам против пропаганды в спорте

Элина Свитолина (справа) в сборной Украины по теннису. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Украинская теннисистка Элина Свитолина отреагировала на тему отстранения спортсменов от международных турниров. Поводом стала разница в подходе к России и Беларуси, которые с 2022 года исключены из Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг, и к Израилю, который продолжает выступать на стартах.

По словам 13-й ракетки мира, текущая ситуация поднимает вопросы о принципах спортивных организаций, сообщает Diario AS.

Элина Свитолина отметила, что в случае России и Беларуси санкции были введены достаточно быстро, а в отношении израильских спортсменов подобных ограничений нет.

Элина Свитолина во время тренировки. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Свитолина подчеркнула, что в современном мире спорт часто становится инструментом политической пропаганды. По ее мнению, лозунг о "внеполитичности" не отражает реальности, если спортсмены используются для продвижения государственных решений.

Свитолина требует более жестких мер

Теннисистка добавила, что международные организации уже предприняли шаги для ограничения влияния пропаганды, включая запрет на использование национальных флагов и ограничение участия отдельных игроков. Однако она убеждена, что этого недостаточно и необходимы более решительные меры.

"Я не считаю, что можно оставаться нейтральными. Спорт должен быть свободен от политики, но если его используют как инструмент, то он перестает быть вне политики. Ограничения уже есть, но нужны более жесткие шаги. Важно понимать, что это не просто соревнования, а вопрос ценностей и будущего спорта", — объяснила Свитолина.

