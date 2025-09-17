Світоліна закликала до жорстких заходів проти пропаганди у спорті

Еліна Світоліна (праворуч) у збірній України з тенісу. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Українська тенісистка Еліна Світоліна відреагувала на тему відсторонення спортсменів від міжнародних турнірів. Приводом стала різниця в підході до Росії та Білорусі, які з 2022 року виключені з Кубка Девіса та Кубка Біллі Джин Кінг, і до Ізраїлю, який продовжує виступати на стартах.

За словами 13-ї ракетки світу, поточна ситуація порушує питання про принципи спортивних організацій, повідомляє Diario AS.

Еліна Світоліна зазначила, що у випадку з Росією та Білоруссю санкції було запроваджено досить швидко, а щодо ізраїльських спортсменів подібних обмежень немає.

Еліна Світоліна під час тренування. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Світоліна підкреслила, що в сучасному світі спорт часто стає інструментом політичної пропаганди. На її думку, гасло про "позаполітичність" не відображає реальності, якщо спортсменів використовують для просування державних рішень.

Світоліна вимагає більш жорстких заходів

Тенісистка додала, що міжнародні організації вже зробили кроки для обмеження впливу пропаганди, включно із забороною на використання національних прапорів та обмеження участі окремих гравців. Однак вона переконана, що цього недостатньо і необхідні більш рішучі заходи.

"Я не вважаю, що можна залишатися нейтральними. Спорт має бути вільний від політики, але якщо його використовують як інструмент, то він перестає бути поза політикою. Обмеження вже є, але потрібні більш жорсткі кроки. Важливо розуміти, що це не просто змагання, а питання цінностей і майбутнього спорту", — пояснила Світоліна.

