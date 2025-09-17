Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана — деталі
Головна Спорт Світоліна порівняла ситуацію з відстороненням Росії та Ізраїлю

Світоліна порівняла ситуацію з відстороненням Росії та Ізраїлю

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 13:39
Світоліна закликала до жорстких заходів проти пропаганди у спорті
Еліна Світоліна (праворуч) у збірній України з тенісу. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Українська тенісистка Еліна Світоліна відреагувала на тему відсторонення спортсменів від міжнародних турнірів. Приводом стала різниця в підході до Росії та Білорусі, які з 2022 року виключені з Кубка Девіса та Кубка Біллі Джин Кінг, і до Ізраїлю, який продовжує виступати на стартах.

За словами 13-ї ракетки світу, поточна ситуація порушує питання про принципи спортивних організацій, повідомляє Diario AS.

Реклама
Читайте також:

Еліна Світоліна зазначила, що у випадку з Росією та Білоруссю санкції було запроваджено досить швидко, а щодо ізраїльських спортсменів подібних обмежень немає.

Элина Свитолина
Еліна Світоліна під час тренування. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Світоліна підкреслила, що в сучасному світі спорт часто стає інструментом політичної пропаганди. На її думку, гасло про "позаполітичність" не відображає реальності, якщо спортсменів використовують для просування державних рішень.

Світоліна вимагає більш жорстких заходів

Тенісистка додала, що міжнародні організації вже зробили кроки для обмеження впливу пропаганди, включно із забороною на використання національних прапорів та обмеження участі окремих гравців. Однак вона переконана, що цього недостатньо і необхідні більш рішучі заходи.

"Я не вважаю, що можна залишатися нейтральними. Спорт має бути вільний від політики, але якщо його використовують як інструмент, то він перестає бути поза політикою. Обмеження вже є, але потрібні більш жорсткі кроки. Важливо розуміти, що це не просто змагання, а питання цінностей і майбутнього спорту", — пояснила Світоліна.

Нагадаємо, ПриватБанк офіційно виставив на продаж стадіон "Дніпро-Арену", а також інфраструктуру футбольного клубу.

Лідер "Барселони" Ламін Ямаль під час відновлення від травми взяв участь у скандальній фотосесії.

спорт Еліна Світоліна російські спортсмени збірна України з теннісу Кубок Біллі Джин Кінг
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації