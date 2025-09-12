Еліна Світоліна відзначає 31-річчя як найкраща тенісистка в історії України

Еліна Світоліна. Фото: instagram.com/elisvitolina

Українська тенісистка Еліна Світоліна 12 вересня відзначає 31-й день народження. Одеситка наразі вже є найкращою тенісисткою в історії України.

При цьому вона продовжує впевнено виступати на світовому рівні і досі є першою ракеткою України попри появу молодих талантів як Марта Костюк та Даяна Ястремська.

Реклама

Читайте також:

Еліна Світоліна. Фото: instagram.com/elisvitolina

Світоліна увійшла в історію України

Еліна з п’яти років почала займатись тенісом в Одесі і дуже рано проявила свій талант. Завдяки їй Україна виграла першу олімпійську медаль в тенісі — це була бронзова медаль у Токіо. У вирішальному матчі вона несподівано здолала Єлену Рибакину з Казахстану.

Ще одне історичне досягнення — третє місце в рейтингу WTA у 2017 році. Еліна стала першою українкою, яка піднялася так високо в одиночному заліку, обійшовши попередні рекорди співвітчизниць. Ця позиція дозволила їй кваліфікуватися на WTA Finals у Сінгапурі.

Світоліна разом з донькою Скай. Фото: instagram.com/elisvitolina

У 2018-му Світоліна здобула титул WTA Finals. Це зробило її першою українкою-володаркою престижного турніру, де грають топ-8 сезону. Загалом у її активі 20 титулів WTA, включаючи 18 в одиночці, та понад 400 перемог.

Світоліна активно займається благодійністю. Фото: instagram.com/elisvitolina

Попри паузу через народження доньки Скай у 2022-му році в шлюбі з тенісистом Гаелем Монфісом, Світоліна повернулася сильнішою і наразі упевнено перебуває в ТОП-20 рейтингу WTA.

Нагадаємо, раніше колишній чемпіон світу Девід Хей заявив, що у світі вище Олександра Усика лише один боксер.

Новозеландський суперважковаговик Джозеф Паркер не вірить, що його поєдинок з Олександром Усиком колись відбудеться.