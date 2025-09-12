Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Світоліна святкує 31-ліття — як вона вже увійшла в історію країни

Світоліна святкує 31-ліття — як вона вже увійшла в історію країни

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 13:46
Еліна Світоліна відзначає 31-річчя як найкраща тенісистка в історії України
Еліна Світоліна. Фото: instagram.com/elisvitolina

Українська тенісистка Еліна Світоліна 12 вересня відзначає 31-й день народження. Одеситка наразі вже є найкращою тенісисткою в історії України.

При цьому вона продовжує впевнено виступати на світовому рівні і досі є першою ракеткою України попри появу молодих талантів як Марта Костюк та Даяна Ястремська.

Реклама
Читайте також:
Элина Свитолина
Еліна Світоліна. Фото: instagram.com/elisvitolina

Світоліна увійшла в історію України

Еліна з п’яти років почала займатись тенісом в Одесі і дуже рано проявила свій талант. Завдяки їй Україна виграла першу олімпійську медаль в тенісі — це була бронзова медаль у Токіо. У вирішальному матчі вона несподівано здолала Єлену Рибакину з Казахстану.

Ще одне історичне досягнення — третє місце в рейтингу WTA у 2017 році. Еліна стала першою українкою, яка піднялася так високо в одиночному заліку, обійшовши попередні рекорди співвітчизниць. Ця позиція дозволила їй кваліфікуватися на WTA Finals у Сінгапурі.

Элина Свитолина
Світоліна разом з донькою Скай. Фото: instagram.com/elisvitolina

У 2018-му Світоліна здобула титул WTA Finals. Це зробило її першою українкою-володаркою престижного турніру, де грають топ-8 сезону. Загалом у її активі 20 титулів WTA, включаючи 18 в одиночці, та понад 400 перемог.

Элина Свитолина
Світоліна активно займається благодійністю. Фото: instagram.com/elisvitolina

Попри паузу через народження доньки Скай у 2022-му році в шлюбі з тенісистом Гаелем Монфісом, Світоліна повернулася сильнішою і наразі упевнено перебуває в ТОП-20 рейтингу WTA.

Нагадаємо, раніше колишній чемпіон світу Девід Хей заявив, що у світі вище Олександра Усика лише один боксер.

Новозеландський суперважковаговик Джозеф Паркер не  вірить, що його поєдинок з Олександром Усиком колись відбудеться.

Еліна Світоліна Теніс WTA українські тенісисти збірна України з теннісу
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації