Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Свитолина празднует 31-летие — как она уже вошла в историю страны

Свитолина празднует 31-летие — как она уже вошла в историю страны

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 13:46
Элина Свитолина отмечает 31-летие как лучшая теннисистка в истории Украины
Элина Свитолина. Фото: instagram.com/elisvitolina

Украинская теннисистка Элина Свитолина 12 сентября отмечает 31-й день рождения. Одесситка сейчас уже является лучшей теннисисткой в истории Украины.

При этом она продолжает уверенно выступать на мировом уровне и до сих пор является первой ракеткой Украины, несмотря на появление молодых талантов как Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Реклама
Читайте также:
Элина Свитолина
Элина Свитолина. Фото: instagram.com/elisvitolina

Свитолина вошла в историю Украины

Элина с пяти лет начала заниматься теннисом в Одессе и очень рано проявила свой талант. Благодаря ей Украина выиграла первую олимпийскую медаль в теннисе — это была бронзовая медаль в Токио. В решающем матче она неожиданно одолела Елену Рыбакину из Казахстана.

Еще одно историческое достижение — третье место в рейтинге WTA в 2017 году. Элина стала первой украинкой, поднявшейся так высоко в одиночном зачете, обойдя предыдущие рекорды соотечественниц. Эта позиция позволила ей квалифицироваться на WTA Finals в Сингапуре.

Элина Свитолина
Свитолина вместе с дочкой Скай. Фото: instagram.com/elisvitolina

В 2018-м Свитолина завоевала титул WTA Finals. Это сделало ее первой украинкой-обладательницей престижного турнира, где играют топ-8 сезона. Всего в ее активе 20 титулов WTA, включая 18 в одиночке, и более 400 побед.

Элина Свитолина
Свитолина активно занимается благотворительностью. Фото: instagram.com/elisvitolina

Несмотря на паузу из-за рождения дочери Скай в 2022-м году в браке с теннисистом Гаэлем Монфисом, Свитолина вернулась сильнее и сейчас уверенно находится в ТОП-20 рейтинга WTA.

Напомним, ранее бывший чемпион мира Дэвид Хэй заявил, что в мире выше Александра Усика только один боксер.

Новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер не верит, что его поединок с Александром Усиком когда-то состоится.

Элина Свитолина Теннис WTA украинские теннисисты сборная Украины по теннису
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации