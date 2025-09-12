Элина Свитолина отмечает 31-летие как лучшая теннисистка в истории Украины

Элина Свитолина. Фото: instagram.com/elisvitolina

Украинская теннисистка Элина Свитолина 12 сентября отмечает 31-й день рождения. Одесситка сейчас уже является лучшей теннисисткой в истории Украины.

При этом она продолжает уверенно выступать на мировом уровне и до сих пор является первой ракеткой Украины, несмотря на появление молодых талантов как Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Элина Свитолина. Фото: instagram.com/elisvitolina

Свитолина вошла в историю Украины

Элина с пяти лет начала заниматься теннисом в Одессе и очень рано проявила свой талант. Благодаря ей Украина выиграла первую олимпийскую медаль в теннисе — это была бронзовая медаль в Токио. В решающем матче она неожиданно одолела Елену Рыбакину из Казахстана.

Еще одно историческое достижение — третье место в рейтинге WTA в 2017 году. Элина стала первой украинкой, поднявшейся так высоко в одиночном зачете, обойдя предыдущие рекорды соотечественниц. Эта позиция позволила ей квалифицироваться на WTA Finals в Сингапуре.

Свитолина вместе с дочкой Скай. Фото: instagram.com/elisvitolina

В 2018-м Свитолина завоевала титул WTA Finals. Это сделало ее первой украинкой-обладательницей престижного турнира, где играют топ-8 сезона. Всего в ее активе 20 титулов WTA, включая 18 в одиночке, и более 400 побед.

Свитолина активно занимается благотворительностью. Фото: instagram.com/elisvitolina

Несмотря на паузу из-за рождения дочери Скай в 2022-м году в браке с теннисистом Гаэлем Монфисом, Свитолина вернулась сильнее и сейчас уверенно находится в ТОП-20 рейтинга WTA.

