Світоліна та Костюк створили сенсацію в Кубку Біллі Джин Кінг

Костюк та Світоліна вивели Україну в 1/2 Біллі Джин Кінг
Жіноча збірна України з тенісу вперше в історії вийшла до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг. У чвертьфіналі команда здобула перемогу над Іспанією, забезпечивши собі путівку до наступної стадії турніру достроково.
Спочатку Марта Костюк ефектно впоралася із суперницею, а потім важку, вольову перемогу здобула Еліна Світоліна, повідомляє портал Новини.LIVE.
Першими на корт вийшли Марта Костюк та Жессіка Бузас Манейро. Українка впевнено впоралася із суперницею у двох сетах, розпочавши матчеве протистояння для "синьо-жовтих" із перемоги. Цей успіх надав команді впевненості та вивів Україну вперед у рахунку.
Марта Костюк (Україна) — Жессіка Бузас Манейро (Іспанія) — 2:0 (7:6 (4), 6:2)
У другій зустрічі Еліна Світоліна протистояла Паулі Бадосі. Після важкого першого сету українка змогла переломити хід матчу і довела його до перемоги в трьох партіях. Завдяки цьому результату Україна повела в серії 2:0 та гарантувала собі вихід до півфіналу.
Паула Бадоса (Іспанія) — Еліна Світоліна (Україна) — 1:2 (7:5, 2:6, 5:7)
Що далі чекає на збірну України
Таким чином, заключна парна гра за участю сестер Кіченок та іспанського дуету Большова/Букса вже не мала турнірного значення. Українки оформили історичний результат, вперше пробившись до четвірки найсильніших команд світу.
У півфіналі, який відбудеться в суботу, 20 вересня, збірна України зустрінеться з переможцем пари Італія — Китай. Цей матч визначить суперника "синьо-жовтих" на шляху до можливого фіналу.
