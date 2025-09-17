Відео
Україна
Костюк та Світоліна вивели Україну в 1/2 Біллі Джін Кінг

Костюк та Світоліна вивели Україну в 1/2 Біллі Джин Кінг

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 17:45
Світоліна та Костюк створили сенсацію в Кубку Біллі Джин Кінг
Еліна Світоліна після важкої перемоги. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Жіноча збірна України з тенісу вперше в історії вийшла до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг. У чвертьфіналі команда здобула перемогу над Іспанією, забезпечивши собі путівку до наступної стадії турніру достроково.

Спочатку Марта Костюк ефектно впоралася із суперницею, а потім важку, вольову перемогу здобула Еліна Світоліна, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Першими на корт вийшли Марта Костюк та Жессіка Бузас Манейро. Українка впевнено впоралася із суперницею у двох сетах, розпочавши матчеве протистояння для "синьо-жовтих" із перемоги. Цей успіх надав команді впевненості та вивів Україну вперед у рахунку.

Марта Костюк (Україна) — Жессіка Бузас Манейро (Іспанія) — 2:0 (7:6 (4), 6:2)

У другій зустрічі Еліна Світоліна протистояла Паулі Бадосі. Після важкого першого сету українка змогла переломити хід матчу і довела його до перемоги в трьох партіях. Завдяки цьому результату Україна повела в серії 2:0 та гарантувала собі вихід до півфіналу.

Паула Бадоса (Іспанія) — Еліна Світоліна (Україна) — 1:2 (7:5, 2:6, 5:7)

Марта Костюк
Марта Костюк святкує успіх. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Що далі чекає на збірну України

Таким чином, заключна парна гра за участю сестер Кіченок та іспанського дуету Большова/Букса вже не мала турнірного значення. Українки оформили історичний результат, вперше пробившись до четвірки найсильніших команд світу.

У півфіналі, який відбудеться в суботу, 20 вересня, збірна України зустрінеться з переможцем пари Італія — Китай. Цей матч визначить суперника "синьо-жовтих" на шляху до можливого фіналу.

Нагадаємо, раніше Еліна Світоліна висловилася про те, наскільки виправдана дискваліфікація російських спортсменів.

Директор "Шахтаря" Сергій Палкін зробив заяву про дискваліфікацію колишнього гравця команди Михайла Мудрика.

спорт Еліна Світоліна Теніс Марта Костюк українські тенісисти Кубок Біллі Джин Кінг
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
