Палкін відреагував на чутки про позов Шахтаря у справі Михайла Мудрика

Допінгова справа вінгера "Челсі" та збірної України Михайла Мудрика досі не закрита, та й відсутній вирок. Його можуть дискваліфікувати на термін від двох до чотирьох років.

Ситуацію з Мудриком прокоментував генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін в коментарі BBC.

Палкін здивувався інсайдам

Раніше інсайдер Ігор Бурбас розповів, що "Шахтар" начебто готує позов проти УАФ, оскільки Мудрик отримав допінг в збірній Україні. Причиною є те, що "гірники" тепер не отримають 30 млн євро бонусів.

Палкін не розуміє, звідки береться інформація про позови "Шахтаря" до УАФ. Гендиректор назвав інформацію нісенітницею.

"Це неправда. У цієї ідеї немає жодних підстав. Я зберігаю надію, що процес із Мудриком вирішать якнайшвидше й він повернеться на поле, щоб продовжити кар’єру", — сказав Палкін.

Палкін повідомив, що перебував у контакті з УАФ, де попросив підтримати Михайла Мудрика та закликав юристів, які ведуть справу, діяти відповідально й без зволікань.

Функціонер наголосив, що ця ситуація впливає на імідж України та українського футболу загалом, тому за наявності бодай найменшої можливості необхідно допомогти футболісту.

