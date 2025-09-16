Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоПсихологіяСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionШтабВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Палкін розповів, чи подаватиме Шахтар в суд на УАФ через Мудрика

Палкін розповів, чи подаватиме Шахтар в суд на УАФ через Мудрика

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 20:56
Палкін відреагував на чутки про позов Шахтаря у справі Михайла Мудрика
Сергій Палкін. Фото: "Шахтар"

Допінгова справа вінгера "Челсі" та збірної України Михайла Мудрика досі не закрита, та й відсутній вирок. Його можуть дискваліфікувати на термін від двох до чотирьох років.

Ситуацію з Мудриком прокоментував генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін в коментарі BBC.

Реклама
Читайте також:
Дело Мудрика
Михайло Мудрик. Фото: УАФ

Палкін здивувався інсайдам

Раніше інсайдер Ігор Бурбас розповів, що "Шахтар" начебто готує позов проти УАФ, оскільки Мудрик отримав допінг в збірній Україні. Причиною є те, що "гірники" тепер не отримають 30 млн євро бонусів.

Палкін не розуміє, звідки береться інформація про позови "Шахтаря" до УАФ. Гендиректор назвав інформацію нісенітницею.

"Це неправда. У цієї ідеї немає жодних підстав. Я зберігаю надію, що процес із Мудриком вирішать якнайшвидше й він повернеться на поле, щоб продовжити кар’єру", — сказав Палкін.

Палкін повідомив, що перебував у контакті з УАФ, де попросив підтримати Михайла Мудрика та закликав юристів, які ведуть справу, діяти відповідально й без зволікань.

Функціонер наголосив, що ця ситуація впливає на імідж України та українського футболу загалом, тому за наявності бодай найменшої можливості необхідно допомогти футболісту.

Нагадаємо, раніше Мирон Маркевич назвав футболіста, який буде зіркою футболу.

Відомий експерт запропонував кандидатуру на посаду нового тренера національної команди.

футбол ФК Шахтар Михайло Мудрик Челсі допінг Сергій Палкін
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації