Палкин отреагировал на слухи об иске Шахтера по делу Михаила Мудрика

Допинговое дело вингера "Челси" и сборной Украины Михаила Мудрика до сих пор не закрыто и отсутствует приговор. Его могут дисквалифицировать на срок от двух до четырех лет.

Ситуацию с Мудриком прокомментировал генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в комментарии BBC.

Палкин удивился инсайдам

Ранее инсайдер Игорь Бурбас рассказал, что "Шахтер", вроде бы, готовит иск против УАФ, поскольку Мудрик получил допинг в сборной Украины. Причиной является то, что "горняки" теперь не получат 30 млн евро бонусов.

Палкин не понимает, откуда берется информация об исках "Шахтера" к УАФ. Гендиректор назвал информацию чушью.

"Это неправда. У этой идеи нет никаких оснований. Я сохраняю надежду, что процесс с Мудриком будет решен в кратчайшие сроки и он вернется на поле, чтобы продолжить карьеру", — сказал Палкин.

Палкин сообщил, что находился в контакте с УАФ, где попросил поддержать Михаила Мудрика и призвал юристов, которые ведут дело, действовать ответственно и без проволочек.

Функционер отметил, что эта ситуация влияет на имидж Украины и украинского футбола в целом, поэтому при наличии хотя бы малейшей возможности необходимо помочь футболисту.

