США одобрили помощь Украине по новому финансовому соглашению
Главная Спорт Палкин рассказал, подаст ли Шахтер в суд на УАФ из-за Мудрика

Палкин рассказал, подаст ли Шахтер в суд на УАФ из-за Мудрика

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 20:56
Палкин отреагировал на слухи об иске Шахтера по делу Михаила Мудрика
Сергей Палкин. Фото: "Шахтер"

Допинговое дело вингера "Челси" и сборной Украины Михаила Мудрика до сих пор не закрыто и отсутствует приговор. Его могут дисквалифицировать на срок от двух до четырех лет.

Ситуацию с Мудриком прокомментировал генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в комментарии BBC.

Дело Мудрика
Михаил Мудрик. Фото: УАФ

Палкин удивился инсайдам

Ранее инсайдер Игорь Бурбас рассказал, что "Шахтер", вроде бы, готовит иск против УАФ, поскольку Мудрик получил допинг в сборной Украины. Причиной является то, что "горняки" теперь не получат 30 млн евро бонусов.

Палкин не понимает, откуда берется информация об исках "Шахтера" к УАФ. Гендиректор назвал информацию чушью.

"Это неправда. У этой идеи нет никаких оснований. Я сохраняю надежду, что процесс с Мудриком будет решен в кратчайшие сроки и он вернется на поле, чтобы продолжить карьеру", — сказал Палкин.

Палкин сообщил, что находился в контакте с УАФ, где попросил поддержать Михаила Мудрика и призвал юристов, которые ведут дело, действовать ответственно и без проволочек.

Функционер отметил, что эта ситуация влияет на имидж Украины и украинского футбола в целом, поэтому при наличии хотя бы малейшей возможности необходимо помочь футболисту.

Напомним, ранее Мирон Маркевич назвал футболиста, который будет звездой футбола.

Известный эксперт предложил кандидатуру на должность нового тренера национальной команды.

футбол ФК Шахтер Михаил Мудрик Челси допинг Сергей Палкин
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
