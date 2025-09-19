Відео
Головна Спорт Костюк здобула перемогу на шляху до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг

Костюк здобула перемогу на шляху до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 14:17
Перемога Костюк відкрила Україні шлях до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг
Марта Костюк після матчу. Фото: Reuters/Tingshu Wang

У Шеньчжені стартував півфінал Кубка Біллі Джин Кінг 2025 між збірними України та Італії. Першою на корт вийшла Марта Костюк, яка впевнено впоралася з Елізабеттою Коччаретто.

Українка зробила те, чого від неї чекали вболівальники, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Українка завершила матч у двох сетах — 6:2, 6:3, витративши на перемогу всього 1 годину 25 хвилин. За час зустрічі Костюк не дозволила суперниці жодного разу заробити брейк-поїнт та надійно тримала свою подачу.

Легкий поєдинок для Марти

Для Костюк це була третя особиста зустріч із Коччаретто. Як і у двох попередніх матчах у 2023 році, представниця України знову виявилася сильнішою за італійку.

Марта Костюк
Подача Марти Костюк. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Завдяки цій перемозі Україна повела в півфінальному протистоянні — 1:0. Наступною на корт вийде Еліна Світоліна, якій належить зіграти проти лідера збірної Італії Жасмін Паоліні (13 ракетка світу проти 8 — Ред.). Для виходу у фінал українкам необхідно завоювати два очки.

Зазначимо, що ця перемога стала десятою для Костюк в одиночних матчах за національну команду і третьою в поточному сезоні. У квітні Марта вже принесла ключове очко збірній на етапі кваліфікації турніру.

спорт Теніс Марта Костюк українські тенісисти збірна України з теннісу Кубок Біллі Джин Кінг
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
