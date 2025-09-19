Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Світоліна втратила перемогу в драматичному матчі з Паоліні

Світоліна втратила перемогу в драматичному матчі з Паоліні

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 17:01
Світоліна не втримала перевагу проти Паоліні
Еліна Світоліна відбиває м'яч. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Українська збірна продовжує боротьбу в півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг-2025. Після перемоги Марти Костюк над Елізабеттою Коччаретто рахунок у протистоянні з Італією став 1:0 на користь "синьо-жовтих".

У другій грі на корт вийшли перші ракетки команд Еліна Світоліна та Жасмін Паоліні, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Українка впевнено розпочала зустріч і за 38 хвилин закрила перший сет із рахунком 6:3, демонструючи високу реалізацію першої подачі. У другій партії ініціатива перейшла до Паоліні. Італійка зуміла переломити хід матчу після того, як поступалася в рахунку 2:4, скориставшись помилками суперниці, і зрівняла рахунок по сетах — 6:4.

Элина Свитолина
Еліна Світоліна та Жасмін Паоліні. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Світоліна втомилася наприкінці поєдинку

Третій сет став найзапеклішим та найтривалішим. Після обміну брейками Паоліні вийшла вперед і реалізувала матчбол за рахунку 5:4, поставивши крапку в протистоянні лідерів збірних.

Элина Свитолина
Еліна Світоліна після поразки. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Рахунок у півфіналі тепер рівний — 1:1. Фіналісток турніру визначить парна зустріч, де Людмила та Надія Кіченок зіграють проти Жасмін Паоліні та Сари Еррані.

Нагадаємо, стронгмен Василь Вірастюк зважився на незвичайний вчинок заради своєї великої родини.

Австралійська легкоатлетка Нікола Оліслагерс назвала причину, через яку вірить у перемогу на чемпіонаті світу зі стрибків у висоту.

спорт Еліна Світоліна Теніс українські тенісисти збірна України з теннісу Кубок Біллі Джин Кінг
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації