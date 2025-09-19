Світоліна не втримала перевагу проти Паоліні

Еліна Світоліна відбиває м'яч. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Українська збірна продовжує боротьбу в півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг-2025. Після перемоги Марти Костюк над Елізабеттою Коччаретто рахунок у протистоянні з Італією став 1:0 на користь "синьо-жовтих".

У другій грі на корт вийшли перші ракетки команд Еліна Світоліна та Жасмін Паоліні, повідомляє портал Новини.LIVE.

Українка впевнено розпочала зустріч і за 38 хвилин закрила перший сет із рахунком 6:3, демонструючи високу реалізацію першої подачі. У другій партії ініціатива перейшла до Паоліні. Італійка зуміла переломити хід матчу після того, як поступалася в рахунку 2:4, скориставшись помилками суперниці, і зрівняла рахунок по сетах — 6:4.

Еліна Світоліна та Жасмін Паоліні. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Світоліна втомилася наприкінці поєдинку

Третій сет став найзапеклішим та найтривалішим. Після обміну брейками Паоліні вийшла вперед і реалізувала матчбол за рахунку 5:4, поставивши крапку в протистоянні лідерів збірних.

Еліна Світоліна після поразки. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Рахунок у півфіналі тепер рівний — 1:1. Фіналісток турніру визначить парна зустріч, де Людмила та Надія Кіченок зіграють проти Жасмін Паоліні та Сари Еррані.

