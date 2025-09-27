Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Костюк победила во втором круге турнира в Пекине

Костюк победила во втором круге турнира в Пекине

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 11:54
Марта Костюк с разгромной победы стартовала на турнире WTA 1000 в Пекине
Марта Костюк. Фото: j48tennis.net

На турнире WTA 1000 в Пекине, Китай стартовала украинка Марта Костюк. Благодаря 28-й позиции в рейтинге WTA теннисистка начала выступления со второго круга.

Соперницей Костюк стала немка Элла Зайдель, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Как Костюк сыграла с Зайдель

Для Костюк матч с Зайдель оказался легким и она победила со счетом 6:1, 6:1.

Марта Костюк
Марта Костюк. Фото: j48tennis.net

Теннисистки играли впервые и провели на корте почти час. Костюк за это время подала четыре эйса, не делала двойных ошибок и использовала пять из шести брейк-пойнтов.

Зайдель эйсов не подавала, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала ни одного из трех брейков.

В третьем круге Костюк сыграет с победительницей матча бывшей первой ракетки мира Наоми Осаки из Японии и белоруски Александры Саснович. Ранее они играли в четырех матчах, за которые японка отдала всего один сет.

Отметим, что в Пекине также стартовала одесситка Даяна Ястремская, которая в первом своем матче проиграла испанке Джиссике Бузас Манейро со счетом 5:7, 4:6.

Напомним, известный журналист неожиданно определил игрока "Динамо", который был лучшим в последних матчах.

Также ранее польский альпинист шокировал своим спуском с Эвереста.

Теннис Марта Костюк украинские теннисисты Турнир WTA Пекин (WTA)
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации