Марта Костюк с разгромной победы стартовала на турнире WTA 1000 в Пекине

На турнире WTA 1000 в Пекине, Китай стартовала украинка Марта Костюк. Благодаря 28-й позиции в рейтинге WTA теннисистка начала выступления со второго круга.

Соперницей Костюк стала немка Элла Зайдель, сообщил портал Новини.LIVE.

Как Костюк сыграла с Зайдель

Для Костюк матч с Зайдель оказался легким и она победила со счетом 6:1, 6:1.

Теннисистки играли впервые и провели на корте почти час. Костюк за это время подала четыре эйса, не делала двойных ошибок и использовала пять из шести брейк-пойнтов.

Зайдель эйсов не подавала, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала ни одного из трех брейков.

В третьем круге Костюк сыграет с победительницей матча бывшей первой ракетки мира Наоми Осаки из Японии и белоруски Александры Саснович. Ранее они играли в четырех матчах, за которые японка отдала всего один сет.

Отметим, что в Пекине также стартовала одесситка Даяна Ястремская, которая в первом своем матче проиграла испанке Джиссике Бузас Манейро со счетом 5:7, 4:6.

