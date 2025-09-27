Марта Костюк с разгромной победы стартовала на турнире WTA 1000 в Пекине

Костюк победила во втором круге турнира в Пекине
На турнире WTA 1000 в Пекине, Китай стартовала украинка Марта Костюк. Благодаря 28-й позиции в рейтинге WTA теннисистка начала выступления со второго круга.
Соперницей Костюк стала немка Элла Зайдель, сообщил портал Новини.LIVE.
Как Костюк сыграла с Зайдель
Для Костюк матч с Зайдель оказался легким и она победила со счетом 6:1, 6:1.
Теннисистки играли впервые и провели на корте почти час. Костюк за это время подала четыре эйса, не делала двойных ошибок и использовала пять из шести брейк-пойнтов.
Зайдель эйсов не подавала, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала ни одного из трех брейков.
В третьем круге Костюк сыграет с победительницей матча бывшей первой ракетки мира Наоми Осаки из Японии и белоруски Александры Саснович. Ранее они играли в четырех матчах, за которые японка отдала всего один сет.
Отметим, что в Пекине также стартовала одесситка Даяна Ястремская, которая в первом своем матче проиграла испанке Джиссике Бузас Манейро со счетом 5:7, 4:6.
Напомним, известный журналист неожиданно определил игрока "Динамо", который был лучшим в последних матчах.
Также ранее польский альпинист шокировал своим спуском с Эвереста.
Читайте Новини.LIVE!