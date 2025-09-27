Видео
Видео

Суркис верит, что Бленуце станет лидером Динамо на многие годы

Суркис верит, что Бленуце станет лидером Динамо на многие годы

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 17:31
Суркис опроверг слухи о трансфере Бленуце из Динамо
Игорь Суркис. Фото: "Динамо"

Румынские СМИ активно обсуждают ситуацию с новичком "Динамо" Киев Владиславом Бленуце. Против игрока настроены болельщики клуба за перепост в ТикТок российских пропагандистов и поэтому журналисты из его страны активно сватают футболиста в другие клубы.

Вопрос возможного ухода Бленуце прокомментировал президент "Динамо" Игорь Суркис в комментарии digisport.ro.


Владислав Бленуце
Владислав Бленуце. Фото: "Динамо"

Суркис дал характеристику Бленуце

Суркис категорически опроверг информацию о возможной продаже румынского форварда в сентябре в Саудовскую Аравию или зимой 2026 года. Он рассказал, что Владислав является неотъемлемой частью команды, и его трансфер не рассматривается.

Суркис назвал слухи об уходе Бленуце "чушью", которую распространяют недоброжелатели клуба. Президент подчеркнул, что "Динамо" уже выплатило более половины суммы трансфера ФКУ "Крайова", откуда Бленуце присоединился за 2,5 млн евро.

Что касается качеств Бленуце, Суркис отметил бомбардирский талант, высоко оценил характер игрока, его амбициозность и общительность, что уже заметили партнеры по команде.

Суркис также провел параллели с румынскими звездами "Динамо" прошлого — Флорином Чернатом и Тибериу Гиоане, которые были лидерами клуба на протяжении 9 и 10 лет соответственно. Президент выразил уверенность, что новичок повторит их успех, забивая голы для "Динамо" на протяжении многих лет.

В этом сезоне Бленуце провел всего три матча в УПЛ, отметившись автоголом в игре против "Александрии" (1:2), но и его потом забрала УПЛ, переписав на Булецу.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
