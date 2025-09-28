Шовковский обвинил Караваева в пропущенных голах в матче Карпаты — Динамо

Александр Караваев. Фото: "Динамо"

В седьмом туре УПЛ киевское "Динамо" во Львове сыграло вничью с "Карпатами" (3:3). Самым активным у киевлян был правый защитник Александр Караваев, который оформил дубль.

Однако, главный тренер киевлян Александр Шовковский считает Караваева виновным в пропущенных голах. Об этом он сказал в эфире УПЛ-ТВ.

Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

Шовковский в поисках виновных

Шовковский указал на слабую игру Караваева в обороне, поскольку тот допускал ошибки на правом фланге, не успевал за мячом, что привело к пропущенным мячам.

Тренер рассказал, что для исправления ситуации во втором тайме провел замены, выпустив Александра Тымчика вместо Караваева и усилив полузащиту Александром Яциком для лучшей организации защиты.

Несмотря на проблемы в обороне, Караваев отметился голами на 22-й и 58-й минутах, что помогло "Динамо" выйти вперед.

"Караваев в нескольких эпизодах не дотянулся до мяча, и соперники воспользовались этим, проходя через нашу оборону именно с этой стороны. Поэтому мы решили усилить игру, сделать замены и укрепить фланг. Нужно было действовать более организованно, чтобы поддержать защиту", — сказал Шовковский.

