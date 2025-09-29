Андрій Шевченко святкує ювілей — життя після ігрової кар'єри

Таким був Андрій Шевченко на полі. Фото: УНІАН

Легендарний Андрій Шевченко відзначає день народження, залишаючись найвпізнаванішим українським футболістом у світі. Його ім'я давно стало символом, але життя легенди не обмежується полем і спогадами про золоту епоху "Мілана".

Шевченко залишається цілою епохою українського спорту, з яким колишній футболіст тісно пов'язаний і після закінчення ігрової кар'єри, повідомляє портал Новини.LIVE.

Після завершення кар'єри Андрій Шевченко не віддалився від футболу. Він очолив збірну України, вивів її до чвертьфіналу Євро-2020, а 2024 року був обраний президентом Української асоціації футболу. Тепер його робота пов'язана не тільки з полем, а й із розвитком гри на рівні всієї країни.

Під керівництвом Шевченка УАФ робить акцент на реформуванні дитячо-юнацького футболу, роботі з регіонами та підтримці інфраструктурних проєктів. Його міжнародний авторитет допомагає привертати увагу до українського спорту у важкі часи.

Незабутні сторінки кар'єри

У "Мілані" Шевченко став одним із головних героїв початку 2000-х: виграв Лігу чемпіонів, Скудетто і безліч інших трофеїв. У 2004 році він отримав "Золотий м'яч", ставши найкращим футболістом Європи.

Збірна України теж завдячує йому історичними моментами: виходом на чемпіонат світу 2006 року та перемогою в плей-офф проти Греції 2001 року, коли саме його голи забезпечили путівку на Мундіаль. Для вболівальників ці епізоди стали частиною національної гордості.

Андрій Шевченко та його "Золотий м'яч". Фото: УНІАН

Шевченко завжди підкреслював, що його успіхи пов'язані з підтримкою країни. Він не раз говорив, що пишається можливістю представляти Україну і хоче використовувати свій досвід, щоб передати його новим поколінням гравців.

Особливу увагу привертає старший син Шевченка — Крістіан. Юний футболіст уже виступає за юнацьку збірну України та робить перші кроки в професійній кар'єрі. У майбутньому він може продовжити футбольну династію і знову подарувати країні гучні перемоги.

Андрій Шевченко під час роботи у збірній України. Фото: УНІАН

Що не всі знають про Андрія Шевченка

Мало хто знає, що перший серйозний шанс заявити про себе Шевченко отримав ще 1994 року на турнірі в Бельгії, коли "Динамо" грало проти "Мілана". Італійці тоді всерйоз заговорили про юного нападника, і саме це стало відправною точкою в його майбутній трансферній історії.

Є й інший цікавий епізод: під час служби в армії Шевченко був відряджений до динамівської спортроти, де продовжував тренуватися та грати. Ця система допомогла йому не втратити форму і фактично стала містком від юнацької кар'єри до основного складу київського клубу.

Андрій Шевченко залишається одним із найпопулярніших українських спортсменів. Фото: УНІАН

У 1999 році, коли Шевченко тільки перебрався в "Мілан", клуб організував йому спеціальні уроки італійської мови разом із молодими гравцями академії. Це дало йому змогу швидко адаптуватися та завоювати довіру партнерів, а незабаром і любов уболівальників. Сьогодні такі деталі його шляху показують: успіх Шевченка складався не тільки з таланту, а й з дисципліни, що робить його історію ще ціннішою для українського футболу.

Нагадаємо, раніше ми писали про маловідомі факти кар'єри та життя Андрія Шевченка.

Раніше свій день народження відсвяткував Ігор Бєланов, один із трьох українських володарів "Золотого м'яча".