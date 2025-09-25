Відео
Поблизу Запоріжжя збито російський Су-34
Бєланову 65 років — маловідомі історії про володаря ЗМ-86

Бєланову 65 років — маловідомі історії про володаря ЗМ-86

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 11:04
Бєланову 65 років — несподівані факти про його кар'єру
Ігор Бєланов отримав власну зірку. Фото: instagram.com/igor_belanov_official/

У четвер, 25 вересня, виповнилося 65 років українському володарю "Золотого м'яча" Ігорю Бєланову. Його ім'я асоціюється з епохою київського "Динамо" та чемпіонатом світу-1986, де він забивав у ворота збірної Бельгії.

Але за межами поля в його біографії чимало сторінок, про які згадують рідко, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Мало хто знає, що Ігор Бєланов ледь не пропустив той самий Мундіаль у Мексиці. Травма могла залишити його вдома, і історія "Золотого м'яча" України могла ніколи не відбутися. Натомість саме він став головним бомбардиром СРСР на турнірі й одним із символів тієї команди.

Игорь Беланов
Ігор Бєланов з Андрієм Шевченком та Олегом Блохіним. Фото: УНІАН

Ще один епізод пов'язаний з Євро-88, де Бєланов не реалізував пенальті в півфіналі проти Нідерландів. Для багатьох це стало трагедією, але сам футболіст говорив, що краще промахнутися, ніж ніколи не зважитися. Його кар'єра завжди стояла на межі ризику, і саме це робило його особливим.

Игорь Беланов
Ігор Бєланов у виставковому матчі. Фото: УНІАН

Менш відомі сторінки біографії Бєланова

Поза полем Ігор Бєланов увійшов в історію як зять Валерія Лобановського, а пізніше і як президент маленького швейцарського клубу "Віль 1900". Легендарний "Золотий м'яч" України опинився в руках людини, яка намагалася будувати футбол на новому рівні далеко від Києва. Історія була сповнена романтики, помилок та скандалів, але саме цим вона й цікава.

Сьогодні ювілей Бєланова — це не тільки цифра. Це нагадування, що легенди залишаються з нами не завдяки нагородам, а завдяки сміливості. Його голи в Мексиці, пенальті в Німеччині та спроба змінити футбольну провінцію Швейцарії — усе це частини однієї людини, яка завжди жила на максимумі.

Нагадаємо, ми розповіли історію Марії Жодзик, яка виїхала з Білорусі до Польщі, щоб стати однією з найкращих легкоатлеток світу.

Блогер Джейк Пол отримав несподівану відповідь від Олександра Усика з приводу спільного поєдинку.

спорт футбол Динамо Золотий м'яч Ігор Бєланов
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
