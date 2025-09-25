Видео
Главная Спорт Беланову 65 лет — малоизвестные истории про обладателя ЗМ-86

Беланову 65 лет — малоизвестные истории про обладателя ЗМ-86

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 11:04
Беланову 65 лет — неожиданные факты о его карьере
Игорь Беланов получил собственную звезду. Фото: instagram.com/igor_belanov_official/

В четверг, 25 сентября, исполнилось 65 лет украинскому обладателю "Золотого мяча" Игорю Беланову. Его имя ассоциируется с эпохой киевского "Динамо" и чемпионатом мира-1986, где он забивал в ворота сборной Бельгии.

Но за пределами поля в его биографии немало страниц, о которых вспоминают редко, сообщает портал Новини.LIVE.

Мало кто знает, что Игорь Беланов едва не пропустил тот самый Мундиаль в Мексике. Травма могла оставить его дома, и история "Золотого мяча" Украины могла никогда не состояться. Вместо этого именно он стал главным бомбардиром СССР на турнире и одним из символов той команды. 

Игорь Беланов
Игорь Беланов с Андреем Шевченко и Олегом Блохиным. Фото: УНИАН

Еще один эпизод связан с Евро-88, где Беланов не реализовал пенальти в полуфинале против Нидерландов. Для многих это стало трагедией, но сам футболист говорил, что лучше промахнуться, чем никогда не решиться. Его карьера всегда стояла на грани риска, и именно это делало его особенным. 

Игорь Беланов
Игорь Беланов в выставочном матче. Фото: УНИАН

Менее известные страницы биографии Беланова

Вне поля Игорь Беланов вошел в историю как зять Валерия Лобановского, а позже и как президент маленького швейцарского клуба "Виль 1900". Легендарный "Золотой мяч" Украины оказался в руках человека, который пытался строить футбол на новом уровне далеко от Киева. История была полной романтики, ошибок и скандалов, но именно этим она и интересна.

Сегодня юбилей Беланова — это не только цифра. Это напоминание, что легенды остаются с нами не благодаря наградам, а благодаря смелости. Его голы в Мексике, пенальти в Германии и попытка изменить футбольную провинцию Швейцарии — все это части одного человека, который всегда жил на максимуме. 

Напомним, мы рассказали историю Марии Жодзик, которая уехала из Беларуси в Польшу, чтобы стать одной из лучших легкоатлеток мира. 

Блогер Джейк Пол получил неожиданный ответ от Александра Усика по поводу совместного поединка. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
