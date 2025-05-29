Блохин, Беланов и Шевченко объединены в историческом турне

Олег Блохин и Андрей Шевченко подписывают автографы. Фото: Новини.LIVE

Впервые в истории три "Золотых мяча", завоеванные украинскими футболистами, представлены широкой публике. Уникальная экспозиция стартовала 29 мая во Львове и охватит 11 городов Украины.

О событии сообщает журналист портала Новини.LIVE.

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Трофеи, принадлежащие Олегу Блохину (1975), Игорю Беланову (1986) и Андрею Шевченко (2004), можно будет увидеть в свободном доступе. После Львова "мячи" покажут в Ивано-Франковске, Черновцах, Виннице, Одессе, Днепре, Полтаве, Киеве, Житомире, Ровно и Луцке.

Шевченко, Беланов и Блохин с наградами. Фото: Новини.LIVE

Что сказал Андрей Шевченко о значении проекта

Президент Украинской Ассоциации футбола выразил надежду, что турне вдохновит молодых украинцев на занятия футболом и веру в свои силы.

"Главное — вдохновлять нашу молодежь, дать ей возможность поверить в себя. Если это смогли сделать мы, то каждый украинский игрок может повторить этот путь. Меня в детстве вдохновляли Блохин и Беланов, а также мой тренер Валерий Васильевич Лобановский, который работал со всеми украинскими обладателями "Золотого мяча". Я мечтал стать частью этой истории — и когда выиграл трофей, вспомнил свои киевские мечты", — рассказал Шевченко.

Сразу после получения "Золотого мяча" в 2004 году Шевченко привёз трофей на стадион имени Лобановского — как символ благодарности своему наставнику и всему украинскому футболу.

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