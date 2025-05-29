Блохін, Бєланов та Шевченко об'єднані в історичному турне

Олег Блохін та Андрій Шевченко підписують автографи. Фото: Новини.LIVE

Уперше в історії три "Золоті м'ячі", здобуті українськими футболістами, представлені широкому загалу. Унікальна експозиція стартувала 29 травня у Львові й охопить 11 міст України.

Про подію повідомляє журналіст порталу Новини.LIVE.

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Трофеї, що належать Олегу Блохіну (1975), Ігорю Бєланову (1986) та Андрію Шевченку (2004), можна буде побачити у вільному доступі. Після Львова "м'ячі" покажуть в Івано-Франківську, Чернівцях, Вінниці, Одесі, Дніпрі, Полтаві, Києві, Житомирі, Рівному та Луцьку.

Шевченко, Бєланов та Блохін із нагородами. Фото: Новини.LIVE

Що сказав Андрій Шевченко про значення проєкту

Президент Української Асоціації футболу висловив сподівання, що турне надихне молодих українців на заняття футболом і віру у свої сили.

"Головне — надихати нашу молодь, дати їй можливість повірити в себе. Якщо це змогли зробити ми, то кожен український гравець може повторити цей шлях. Мене в дитинстві надихали Блохін та Бєланов, а також мій тренер Валерій Васильович Лобановський, який працював з усіма українськими володарями "Золотого м'яча". Я мріяв стати частиною цієї історії — і коли виграв трофей, згадав свої київські мрії", — розповів Шевченко.

Одразу після отримання "Золотого м'яча" 2004 року Шевченко привіз трофей на стадіон імені Лобановського — як символ подяки своєму наставнику та всьому українському футболу.

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