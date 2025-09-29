Шевченко в політиці, гольфі та з Берлусконі: маловідомі факти про легенду

Політика, гольф та іврит — маловідомі факти про Андрія Шевченка
Чинний голова Української асоціації футболу Андрій Шевченко був легендою спорту. При цьому він часто намагався вийти за межі футболу.
В історії Шевченка багато спроб відійти від реноме футболіста або тренера, які зациклені лише на грі, що й потім показала його політична посада в УАФ.
Крім політики, у житті Шевченка були ще гольф, майже родинні зв'язки з колишнім прем'єром Італії Сільвіо Берлусконі та несподіваний зв'язок з івритом.
Шевченко в політиці
У 90-х роках, коли Шевченко був зіркою київського "Динамо", згадується про його підтримку Соціал-демократичної партії України, в якій був власник клубу Григорій Суркіс. Однак тоді усіх гравців клубу пов'язували з цією політсилою.
Вдруге в політиці Шевченко з'явився в 2004 році, коли він з'явився у передвиборчій агітації кандидата в президенти України Віктора Януковича. Оскільки тоді була Помаранчева революція та підйом супільства, то футболіста запитали про цей випадок, але почули у відповідь, що його обманули і "регіонали" мали використати зображення для іншого.
У 2012 році Шевченко завершив футбольну кар'єру і відразу спробував себе у політиці, приєднавшись до партії "Україна — вперед!" на виборах до Верховної Ради. Він був головним обличчям партії, яка належала колишній соратниці Юлії Тимошенко Наталії Королевській.
Після від'єднання від Тимошенко риторика Королевської стала дуже дивною, що кинуло тінь на Шевченка. Партія на виборах набрала лише 1,58% голосів, а Королевська потім стала одним з лідерів політичної системи Януковича, а після його втечі пішла в "Опозиційний блок". Після повномасштабного вторгнення отримала громадянство Росії та санкції РНБО.
Очиститись від шлейфу Королевської Шевченко зміг після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Легенда футболу завдяки хорошим стосункам з Президентом України Володимиром Зеленським став амбасадором благодійної платформи United24.
Шевченко активно зайнявся гуманітарною роботою, відвідував госпіталі, збирав кошти для постраждалих українців. Потім політики допомогли йому в 2024 році стати президентом УАФ замість скандального Андрія Павелка. З того часу функціонер зазнає нещадної критики блогерів та журналістів, яких пов'язують з його попередником.
Берлусконі в житті Шевченка
В житті Шевченка була не лише українська політика, але й італійська. Легендарний колишній власник "Мілана" та прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі став не просто босом для Андрія, а й частиною сім'ї.
З Берлусконі на чолі клубу Шевченко двічі став найкращим бомбардиром Серії А, виграв Лігу чемпіонів, Серію А та отримав "Золотий м'яч-2004".
Берлусконі також став хрещеним батьком сина Шевченка Джордана, народженого в 2004 році. Потім Андрій називав Сільвіо важливою людиною в своєму житті, оскільки завжди отримував допомогу від італійця.
Трансфер до "Челсі" 2006 року за 38 мільйонів євро став болючим ударом для Берлусконі, який називав Шевченка "сином". Після невдалого сезону в Лондоні він намагався повернути його і зробив це на правах оренди.
Погіршилися відносини Берлусконі й Шевченка через дружину українця Кірстен Пазік, яку італієць звинувачував у тому, що Андрій пішов з команди.
Гольф став новою розрадою Шевченка
У Лондоні легенда футболу знайшов розраду в гольфі. Цей вид спорту став справжньою любов'ю функціонера, який нарешті знайшов хоббі.
Шевченко називав гольф способом розслабитися та пройти 10–12 км на свіжому повітрі.
В 2011 році рівень Шевченка був настільки високий, що він став срібним призером чемпіонату України з гольфу. В 2013-му він виграв турнір Queenwood.
Після початку повномасштабної війни в Україні Шевченка не дуже часто можна побачити з ключкою. Натомість він відкрив для себе падл.
Шевченко та іврит: символіка імені "Шева"
Шевченко має цікавий зв'язок з івритом через своє прізвисько "Шева".
У 1999 році, після переходу до "Мілана", Шевченко обрав номер "7". В івриті сім перекладається як "шева". Після цього прізвище "Шева" прижилося до нього, оскільки тим же ультрасам "Мілану" було важко вимовляти повне українське прізвище.
Шевченко після "Мілану" всюди грав під номером "7". З ним же він виграв Лігу чемпіонів 2003-го та "Золотий м'яч" 2004-го.
