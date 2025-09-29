Шевченко в політиці, гольфі та з Берлусконі: маловідомі факти про легенду

Андрій Шевченко. Фото:УАФ

Чинний голова Української асоціації футболу Андрій Шевченко був легендою спорту. При цьому він часто намагався вийти за межі футболу.

В історії Шевченка багато спроб відійти від реноме футболіста або тренера, які зациклені лише на грі, що й потім показала його політична посада в УАФ.

Крім політики, у житті Шевченка були ще гольф, майже родинні зв'язки з колишнім прем'єром Італії Сільвіо Берлусконі та несподіваний зв'язок з івритом.

Андрій Шевченко з сім'єю. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Шевченко в політиці

У 90-х роках, коли Шевченко був зіркою київського "Динамо", згадується про його підтримку Соціал-демократичної партії України, в якій був власник клубу Григорій Суркіс. Однак тоді усіх гравців клубу пов'язували з цією політсилою.

Вдруге в політиці Шевченко з'явився в 2004 році, коли він з'явився у передвиборчій агітації кандидата в президенти України Віктора Януковича. Оскільки тоді була Помаранчева революція та підйом супільства, то футболіста запитали про цей випадок, але почули у відповідь, що його обманули і "регіонали" мали використати зображення для іншого.

У 2012 році Шевченко завершив футбольну кар'єру і відразу спробував себе у політиці, приєднавшись до партії "Україна — вперед!" на виборах до Верховної Ради. Він був головним обличчям партії, яка належала колишній соратниці Юлії Тимошенко Наталії Королевській.

Наталія Королевська та Андрій Шевченко. Фото: ukraina-vpered.com

Після від'єднання від Тимошенко риторика Королевської стала дуже дивною, що кинуло тінь на Шевченка. Партія на виборах набрала лише 1,58% голосів, а Королевська потім стала одним з лідерів політичної системи Януковича, а після його втечі пішла в "Опозиційний блок". Після повномасштабного вторгнення отримала громадянство Росії та санкції РНБО.

Очиститись від шлейфу Королевської Шевченко зміг після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Легенда футболу завдяки хорошим стосункам з Президентом України Володимиром Зеленським став амбасадором благодійної платформи United24.

Шевченко активно зайнявся гуманітарною роботою, відвідував госпіталі, збирав кошти для постраждалих українців. Потім політики допомогли йому в 2024 році стати президентом УАФ замість скандального Андрія Павелка. З того часу функціонер зазнає нещадної критики блогерів та журналістів, яких пов'язують з його попередником.

Берлусконі в житті Шевченка

В житті Шевченка була не лише українська політика, але й італійська. Легендарний колишній власник "Мілана" та прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі став не просто босом для Андрія, а й частиною сім'ї.

З Берлусконі на чолі клубу Шевченко двічі став найкращим бомбардиром Серії А, виграв Лігу чемпіонів, Серію А та отримав "Золотий м'яч-2004".

Сільвіо Берлусконі та Андрій Шевченко. Фото: "Мілан"

Берлусконі також став хрещеним батьком сина Шевченка Джордана, народженого в 2004 році. Потім Андрій називав Сільвіо важливою людиною в своєму житті, оскільки завжди отримував допомогу від італійця.

Трансфер до "Челсі" 2006 року за 38 мільйонів євро став болючим ударом для Берлусконі, який називав Шевченка "сином". Після невдалого сезону в Лондоні він намагався повернути його і зробив це на правах оренди.

Погіршилися відносини Берлусконі й Шевченка через дружину українця Кірстен Пазік, яку італієць звинувачував у тому, що Андрій пішов з команди.

Гольф став новою розрадою Шевченка

У Лондоні легенда футболу знайшов розраду в гольфі. Цей вид спорту став справжньою любов'ю функціонера, який нарешті знайшов хоббі.

Шевченко називав гольф способом розслабитися та пройти 10–12 км на свіжому повітрі.

Андрій Шевченко. Фото: skysports.com

В 2011 році рівень Шевченка був настільки високий, що він став срібним призером чемпіонату України з гольфу. В 2013-му він виграв турнір Queenwood.

Після початку повномасштабної війни в Україні Шевченка не дуже часто можна побачити з ключкою. Натомість він відкрив для себе падл.

Шевченко та іврит: символіка імені "Шева"

Шевченко має цікавий зв'язок з івритом через своє прізвисько "Шева".

У 1999 році, після переходу до "Мілана", Шевченко обрав номер "7". В івриті сім перекладається як "шева". Після цього прізвище "Шева" прижилося до нього, оскільки тим же ультрасам "Мілану" було важко вимовляти повне українське прізвище.

Шевченко з ультрас "Мілану". Фото: x.com/footynews129

Шевченко після "Мілану" всюди грав під номером "7". З ним же він виграв Лігу чемпіонів 2003-го та "Золотий м'яч" 2004-го.

