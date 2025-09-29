Шевченко в политике, гольфе и с Берлускони: малоизвестные факты о легенде

Политика, гольф и иврит — малоизвестные факты об Андрее Шевченко
Действующий глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко был легендой спорта. При этом он часто пытался выйти за пределы футбола.
В истории Шевченко много попыток отойти от реноме футболиста или тренера, которые зациклены только на игре, что и потом показала его политическая должность в УАФ.
Кроме политики, в жизни Шевченко были еще гольф, почти родственные связи с бывшим премьером Италии Сильвио Берлускони и неожиданная связь с ивритом.
Шевченко в политике
В 90-х годах, когда Шевченко был звездой киевского "Динамо", то упоминается о его поддержке Социал-демократической партии Украины, в которой был владелец клуба Григорий Суркис. Однако тогда всех игроков клуба связывали с этой политсилой.
Второй раз в политике Шевченко появился в 2004 году, когда он появился в предвыборной агитации кандидата в президенты Украины Виктора Януковича. Поскольку тогда была Оранжевая революция и подъем общества, то футболиста спросили об этом случае, но услышали в ответ, что его обманули и "регионалы" должны были использовать изображение для другого.
В 2012 году Шевченко завершил футбольную карьеру и сразу попробовал себя в политике, присоединившись к партии "Украина — вперед!" на выборах в Верховную Раду. Он был главным лицом партии, которая принадлежала бывшей соратнице Юлии Тимошенко Наталье Королевской.
После отсоединения от Тимошенко риторика Королевской стала очень странной, что бросило тень на Шевченко. Партия на выборах набрала лишь 1,58% голосов, а Королевская потом стала одним из лидеров политической системы Януковича, а после его бегства ушла в "Оппозиционный блок". После полномасштабного вторжения получила гражданство России и санкции СНБО.
Очиститься от шлейфа Королевской Шевченко смог после полномасштабного вторжения России в 2022 году. Легенда футбола благодаря хорошим отношениям с Президентом Украины Владимиром Зеленским стал послом благотворительной платформы United24.
Шевченко активно занялся гуманитарной работой, посещал госпитали, собирал средства для пострадавших украинцев. Затем политики помогли ему в 2024 году стать президентом УАФ вместо скандального Андрея Павелко. С тех пор функционер подвергается беспощадной критике блогеров и журналистов, которых связывают с его предшественником.
Берлускони в жизни Шевченко
В жизни Шевченко была не только украинская политика, но и итальянская. Легендарный бывший владелец "Милана" и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони стал не просто боссом для Андрея, но и частью семьи.
С Берлускони во главе клуба Шевченко дважды стал лучшим бомбардиром Серии А, выиграл Лигу чемпионов, Серию А и получил "Золотой мяч-2004".
Берлускони также стал крестным отцом сына Шевченко Джордана, рожденного в 2004 году. Потом Андрей называл Сильвио важным человеком в своей жизни, поскольку всегда получал помощь от итальянца.
Трансфер в "Челси" в 2006 году за 38 миллионов евро стал болезненным ударом для Берлускони, который называл Шевченко "сыном". После неудачного сезона в Лондоне он пытался вернуть его и сделал это на правах аренды.
Ухудшились отношения Берлускони и Шевченко из-за жены украинца Кирстен Пазик, которую итальянец обвинял в том, что Андрей ушел из команды.
Гольф стал новым утешением Шевченко
В Лондоне легенда футбола нашел утешение в гольфе. Этот вид спорта стал настоящей любовью функционера, который наконец-то нашел хобби.
Шевченко называл гольф способом расслабиться и пройти 10-12 км на свежем воздухе.
В 2011 году уровень Шевченко был настолько высок, что он стал серебряным призером чемпионата Украины по гольфу. В 2013-м он выиграл турнир Queenwood.
После начала полномасштабной войны в Украине Шевченко не очень часто можно увидеть с клюшкой. Вместо этого он открыл для себя падл.
Шевченко и иврит: символика имени "Шева"
Шевченко имеет интересную связь с ивритом через свое прозвище "Шева".
В 1999 году, после перехода в "Милан", Шевченко выбрал номер "7". В иврите семь переводится как "шева". После этого фамилия "Шева" прижилась к нему, поскольку тем же ультрасам "Милана" было трудно произносить полную украинскую фамилию.
Шевченко после "Милана" везде играл под номером "7". С ним же он выиграл Лигу чемпионов 2003-го и "Золотой мяч" 2004-го.
Напомним, в первом туре группового этапа чемпионата мира U-20 по футболу молодежная сборная Украины обыграла Республику Корею.
Украинская топовая легкоатлетка и призер многих турниров Марина Бех-Романчук рассказала, что допинг попал в нее из БАДов.
Читайте Новини.LIVE!