Шевченко в политике, гольфе и с Берлускони: малоизвестные факты о легенде

Андрей Шевченко. Фото: УАФ

Действующий глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко был легендой спорта. При этом он часто пытался выйти за пределы футбола.

В истории Шевченко много попыток отойти от реноме футболиста или тренера, которые зациклены только на игре, что и потом показала его политическая должность в УАФ.

Кроме политики, в жизни Шевченко были еще гольф, почти родственные связи с бывшим премьером Италии Сильвио Берлускони и неожиданная связь с ивритом.

Андрей Шевченко с семьей. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Шевченко в политике

В 90-х годах, когда Шевченко был звездой киевского "Динамо", то упоминается о его поддержке Социал-демократической партии Украины, в которой был владелец клуба Григорий Суркис. Однако тогда всех игроков клуба связывали с этой политсилой.

Второй раз в политике Шевченко появился в 2004 году, когда он появился в предвыборной агитации кандидата в президенты Украины Виктора Януковича. Поскольку тогда была Оранжевая революция и подъем общества, то футболиста спросили об этом случае, но услышали в ответ, что его обманули и "регионалы" должны были использовать изображение для другого.

В 2012 году Шевченко завершил футбольную карьеру и сразу попробовал себя в политике, присоединившись к партии "Украина — вперед!" на выборах в Верховную Раду. Он был главным лицом партии, которая принадлежала бывшей соратнице Юлии Тимошенко Наталье Королевской.

Наталья Королевская и Андрей Шевченко. Фото: ukraina-vpered.com

После отсоединения от Тимошенко риторика Королевской стала очень странной, что бросило тень на Шевченко. Партия на выборах набрала лишь 1,58% голосов, а Королевская потом стала одним из лидеров политической системы Януковича, а после его бегства ушла в "Оппозиционный блок". После полномасштабного вторжения получила гражданство России и санкции СНБО.

Очиститься от шлейфа Королевской Шевченко смог после полномасштабного вторжения России в 2022 году. Легенда футбола благодаря хорошим отношениям с Президентом Украины Владимиром Зеленским стал послом благотворительной платформы United24.

Шевченко активно занялся гуманитарной работой, посещал госпитали, собирал средства для пострадавших украинцев. Затем политики помогли ему в 2024 году стать президентом УАФ вместо скандального Андрея Павелко. С тех пор функционер подвергается беспощадной критике блогеров и журналистов, которых связывают с его предшественником.

Берлускони в жизни Шевченко

В жизни Шевченко была не только украинская политика, но и итальянская. Легендарный бывший владелец "Милана" и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони стал не просто боссом для Андрея, но и частью семьи.

С Берлускони во главе клуба Шевченко дважды стал лучшим бомбардиром Серии А, выиграл Лигу чемпионов, Серию А и получил "Золотой мяч-2004".

Сильвио Берлускони и Андрей Шевченко. Фото: "Милан"

Берлускони также стал крестным отцом сына Шевченко Джордана, рожденного в 2004 году. Потом Андрей называл Сильвио важным человеком в своей жизни, поскольку всегда получал помощь от итальянца.

Трансфер в "Челси" в 2006 году за 38 миллионов евро стал болезненным ударом для Берлускони, который называл Шевченко "сыном". После неудачного сезона в Лондоне он пытался вернуть его и сделал это на правах аренды.

Ухудшились отношения Берлускони и Шевченко из-за жены украинца Кирстен Пазик, которую итальянец обвинял в том, что Андрей ушел из команды.

Гольф стал новым утешением Шевченко

В Лондоне легенда футбола нашел утешение в гольфе. Этот вид спорта стал настоящей любовью функционера, который наконец-то нашел хобби.

Шевченко называл гольф способом расслабиться и пройти 10-12 км на свежем воздухе.

Андрей Шевченко. Фото: skysports.com

В 2011 году уровень Шевченко был настолько высок, что он стал серебряным призером чемпионата Украины по гольфу. В 2013-м он выиграл турнир Queenwood.

После начала полномасштабной войны в Украине Шевченко не очень часто можно увидеть с клюшкой. Вместо этого он открыл для себя падл.

Шевченко и иврит: символика имени "Шева"

Шевченко имеет интересную связь с ивритом через свое прозвище "Шева".

В 1999 году, после перехода в "Милан", Шевченко выбрал номер "7". В иврите семь переводится как "шева". После этого фамилия "Шева" прижилась к нему, поскольку тем же ультрасам "Милана" было трудно произносить полную украинскую фамилию.

Шевченко с ультрас "Милана". Фото: x.com/footynews129

Шевченко после "Милана" везде играл под номером "7". С ним же он выиграл Лигу чемпионов 2003-го и "Золотой мяч" 2004-го.

