Когда Суркис может уволить Шовковского — что ждет Динамо

Тренер Александр Шовковский во время матча. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

В рамках 7 тура чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" не смогло обыграть "Карпаты" во Львове (3:3). "Бело-синие" упустили победу в конце противостояния.

В случае продолжения таких результатов будущее Александра Шовковского в клубе может оказаться под вопросом, сообщает "ТаТоТаке".

"Динамо" впервые с начала сезона 2025/2026 упустило первое место в турнирной таблице. Его занял донецкий "Шахтер", а "бело-синие" отстают от главного конкурента на два очка.

Александр Шовковский перед игрой. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Что грозит Шовковскому

На протяжение последних месяцев в столичном клубе выражали полную поддержку тренеру. Однако журналисты проекта "ТаТоТаке" считают, что ситуация может измениться, если результаты "Динамо" останутся такими же, как сейчас.

Михаил Спиваковский напомнил о том, что "Динамо" пропустило семь голов с трех матчах, хотя еще недавно такое количество мячей могло побывать в воротах "бело-синих" за половину сезона. Михаил Смоловой парировал, что команда Шовковского не проигрывает, демонстрирует атакующий футбол и много забивает.

"Изменения в "Динамо" могут произойти, если команда сыграет три или четыре матча без моментов, как было во времена Александра Хацкевича. Когда смотришь и понимаешь, что это ужасно, и в этом футболе нет зрелищности. А сейчас это не так", — объяснил Смоловой.

Следующий матч "Динамо" проведет 2 октября в Лиге Конференций против "Кристал Пэлас".

