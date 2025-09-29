Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Писториус сказал, когда Германия будет сбивать дроны РФ
Главная Спорт Смена тренера в Динамо — что готовят в клубе

Смена тренера в Динамо — что готовят в клубе

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 10:35
Когда Суркис может уволить Шовковского — что ждет Динамо
Тренер Александр Шовковский во время матча. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

В рамках 7 тура чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" не смогло обыграть "Карпаты" во Львове (3:3). "Бело-синие" упустили победу в конце противостояния. 

В случае продолжения таких результатов будущее Александра Шовковского в клубе может оказаться под вопросом, сообщает "ТаТоТаке". 

Реклама
Читайте также:

"Динамо" впервые с начала сезона 2025/2026 упустило первое место в турнирной таблице. Его занял донецкий "Шахтер", а "бело-синие" отстают от главного конкурента на два очка. 

Александр Шовковский
Александр Шовковский перед игрой. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Что грозит Шовковскому 

На протяжение последних месяцев в столичном клубе выражали полную поддержку тренеру. Однако журналисты проекта "ТаТоТаке" считают, что ситуация может измениться, если результаты "Динамо" останутся такими же, как сейчас. 

Михаил Спиваковский напомнил о том, что "Динамо" пропустило семь голов с трех матчах, хотя еще недавно такое количество мячей могло побывать в воротах "бело-синих" за половину сезона. Михаил Смоловой парировал, что команда Шовковского не проигрывает, демонстрирует атакующий футбол и много забивает. 

"Изменения в "Динамо" могут произойти, если команда сыграет три или четыре матча без моментов, как было во времена Александра Хацкевича. Когда смотришь и понимаешь, что это ужасно, и в этом футболе нет зрелищности. А сейчас это не так", — объяснил Смоловой. 

Следующий матч "Динамо" проведет 2 октября в Лиге Конференций против "Кристал Пэлас". 

Напомним, сегодня день рождения празднует Андрей Шевченко — рассказывает факты о футболисте, которые известны не всем. 

Форвард "Ромы" Артем Довбик объяснил, кто помог ему снова поверить в себя

спорт футбол Динамо УПЛ тренер Александр Шовковский
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации