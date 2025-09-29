Довбик признался, кто из звезд футбола дал ему важный совет

Артем Довбик во время атаки. Фото: Image Photo Agency/Getty Images

В матче 5 тура Серии А "Рома" добыла победу над "Вероной" со счетом 2:0, и ключевой эпизод случился уже с первых минут матча. Украинский нападающий Артем Довбик открыл счет, оформив первый гол за сезон.

Вскоре Довбик поделился на своей странице в Instagram деталями важного для форварда события.

Эта победа стала важным импульсом для римского клуба. Успех "Ромы" совпал с тем, что Артем Довбик прервал свое молчание в публичном пространстве и опубликовал фотографию вместе с Эдином Джеко — легендарным форвардом "Ромы", с которым встретился недавно.

Артем Довбик празднует гол в ворота "Вероны". Фото: Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images

Детали встречи Довбика и Джеко

Украинский форвард намекнул на глубокую связь между поколениями игроков: его действие восприняли как знак уважения к истории клуба и к тем, кто оставил след в "Роме". В контексте команды Довбик подтвердил, что хочет быть не просто бомбардиром, а частью живого организма футбола "Ромы". Он знает, что ожидания высоки, и намерен оправдать доверие на поле.

"Мы должны почаще встречаться. Великий Эдин", — написал Довбик.

Артем Довбик и Эдин Джеко. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Джеко играл за "Рому" с августа 2015 по август 2021 года, проведя 260 матчей и забив 119 голов.

