Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Довбик неожиданно обратился к символу итальянского футбола

Довбик неожиданно обратился к символу итальянского футбола

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 09:39
Довбик признался, кто из звезд футбола дал ему важный совет
Артем Довбик во время атаки. Фото: Image Photo Agency/Getty Images

В матче 5 тура Серии А "Рома" добыла победу над "Вероной" со счетом 2:0, и ключевой эпизод случился уже с первых минут матча. Украинский нападающий Артем Довбик открыл счет, оформив первый гол за сезон.

Вскоре Довбик поделился на своей странице в Instagram деталями важного для форварда события. 

Реклама
Читайте также:

Эта победа стала важным импульсом для римского клуба. Успех "Ромы" совпал с тем, что Артем Довбик прервал свое молчание в публичном пространстве и опубликовал фотографию вместе с Эдином Джеко — легендарным форвардом "Ромы", с которым встретился недавно. 

Артем Довбик
Артем Довбик празднует гол в ворота "Вероны". Фото: Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images

Детали встречи Довбика и Джеко

Украинский форвард намекнул на глубокую связь между поколениями игроков: его действие восприняли как знак уважения к истории клуба и к тем, кто оставил след в "Роме". В контексте команды Довбик подтвердил, что хочет быть не просто бомбардиром, а частью живого организма футбола "Ромы". Он знает, что ожидания высоки, и намерен оправдать доверие на поле. 

"Мы должны почаще встречаться. Великий Эдин", — написал Довбик. 

Артем Довбик
Артем Довбик и Эдин Джеко. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Джеко играл за "Рому" с августа 2015 по август 2021 года, проведя 260 матчей и забив 119 голов. 

Напомним, мы рассказали малоизвестные факты о карьере бывшего капитана и главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко. 

Руководство английского "Манчестер Юнайтед" готовится заменить Рубена Аморима известным тренером. 

спорт футбол Артем Довбик Эдин Джеко ФК Рома (Рим)
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации