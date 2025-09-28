Довбык забил первый гол за Рому в матче против Вероны

Артем Довбик. Фото: Reuters

В пятом туре Серии А "Рома" сыграла с "Вероной". С первых минут игры на поле вышел украинский нападающий Артем Довбик.

Матч завершился победой римлян со счетом 2:0, сообщил портал Новини.LIVE.

Первый гол Довбика

В начале первого тайма Довбик открыл счет, точно пробив головой после подачи с фланга.

Затем в конце матча за хозяев забил Матиас Суле.

Победа позволила "Роме" набрать 12 очков и подняться на второе место в турнирной таблице Серии А.

Довбык провел на поле 60 минут и во втором тайме его заменил Фергюсон.

Гол помог Довбыку стать не худшим игроком "Ромы" в матче. За 60 минут он нанес один удар, сделал одну неудачную попытку дриблинга, восемь точных передач из 13 (62%), 24 раза прикоснулся к мячу и совершил 12 потерь.

Довбик получил по 7,2 балла от портала SofaScore и WhoScored.

"Рома" — "Верона" — 2:0

Голы: Довбик, 8, Суле, 79

"Рома": Свилар — Челик, Манчини, Ндика (Жулковски, 71) — Уэсли (Эрмосо, 59), Кристанте, Коне, Анхелиньо (Цимикас, 59) — Пеллегрини — Суле (Эль-Шаарави, 82), Довбик (Фергюсон, 60)

"Верона": Монтипо — Нуньес (Чам, 84), Нельссон, Фресе — Бельгали, Акпа-Акпро (Гальярдини, 46), Сердар, Бернед (Кастанос, 90), Брадарич (Белла-Кочап, 84) — Жоване (Сарр, 74), Орбан

Предупреждения: Нуньес, Гальярдини, Бельгали

