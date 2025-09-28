Довбик забив перший гол за Рому у матчі проти Верони

Артем Довбик. Фото: Reuters

У п'ятому турі Серії А "Рома" зіграла з "Вероною". З перших хвилин гри на поле вийшов український нападник Артем Довбик.

Матч завершився перемогою римлян з рахунком 2:0, повідомив портал Новини.LIVE.

Перший гол Довбика

На початку першого тайму Довбик відкрив рахунок, точно пробивши головою після подачі з флангу.

Потім в кінці матчу за господарів забив Матіас Суле.

Перемога дозволила "Ромі" набрати 12 очок і піднятися на друге місце в турнірній таблиці Серії А.

Довбик провів на полі 60 хвилин і в другому таймі його замінив Фергюсон.

Гол допоміг Довбику стати не найгіршим гравцем "Роми" в матчі. За 60 хвилин він завдав один удар, зробив одну невдалу спробу дриблінгу, вісім точних передач із 13 (62%), 24 рази доторкнувся до м’яча та зробив 12 втрат.

Довбик отримав по 7,2 бала від порталу SofaScore та WhoScored.

"Рома" — "Верона" — 2:0

Голи: Довбик, 8, Суле, 79

"Рома": Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка (Жулковські, 71) — Веслі (Ермосо, 59), Крістанте, Коне, Анхеліньйо (Цимікас, 59) — Пеллегріні — Суле (Ель-Шаараві, 82), Довбик (Фергюсон, 60)

"Верона": Монтіпо — Нуньєс (Чам, 84), Нельссон, Фресе — Бельгалі, Акпа-Акпро (Гальярдіні, 46), Сердар, Бернед (Кастанос, 90), Брадарич (Белла-Кочап, 84) — Жоване (Сарр, 74), Орбан

Попередження: Нуньєс, Гальярдіні, Бельгалі

