Довбик забив перший гол за Рому у матчі проти Верони

Довбик вперше забив цього сезону — відео голу та оцінки українця
У п'ятому турі Серії А "Рома" зіграла з "Вероною". З перших хвилин гри на поле вийшов український нападник Артем Довбик.
Матч завершився перемогою римлян з рахунком 2:0, повідомив портал Новини.LIVE.
Перший гол Довбика
На початку першого тайму Довбик відкрив рахунок, точно пробивши головою після подачі з флангу.
Потім в кінці матчу за господарів забив Матіас Суле.
Перемога дозволила "Ромі" набрати 12 очок і піднятися на друге місце в турнірній таблиці Серії А.
Довбик провів на полі 60 хвилин і в другому таймі його замінив Фергюсон.
Гол допоміг Довбику стати не найгіршим гравцем "Роми" в матчі. За 60 хвилин він завдав один удар, зробив одну невдалу спробу дриблінгу, вісім точних передач із 13 (62%), 24 рази доторкнувся до м’яча та зробив 12 втрат.
Довбик отримав по 7,2 бала від порталу SofaScore та WhoScored.
"Рома" — "Верона" — 2:0
Голи: Довбик, 8, Суле, 79
"Рома": Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка (Жулковські, 71) — Веслі (Ермосо, 59), Крістанте, Коне, Анхеліньйо (Цимікас, 59) — Пеллегріні — Суле (Ель-Шаараві, 82), Довбик (Фергюсон, 60)
"Верона": Монтіпо — Нуньєс (Чам, 84), Нельссон, Фресе — Бельгалі, Акпа-Акпро (Гальярдіні, 46), Сердар, Бернед (Кастанос, 90), Брадарич (Белла-Кочап, 84) — Жоване (Сарр, 74), Орбан
Попередження: Нуньєс, Гальярдіні, Бельгалі
