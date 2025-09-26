Вест Гем приготував велику суму за Довбика

Артем Довбик у матчі Ліги Європи. Фото: Reuters/Manon Cruz

Лондонський клуб "Вест Гем" виявляє зацікавленість у трансфері нападника збірної України Артема Довбика. "Молотобійці" стежили за форвардом ще влітку і мають намір повернутися до ідеї трансферу взимку.

Клуб із Прем'єр-ліги готують пропозицію на суму близько 30-35 млн євро, повідомляє FootItalia.

Переговори з приводу трансферу Артема Довбика залежатимуть від позиції "Роми", оскільки римський клуб ще не вирішив долю нападника. Якщо "вовки" приймуть пропозицію, це може стати однією з найпомітніших трансферних історій зими.

Артем Довбик на тренуванні. Фото: instagram.com/officialasroma/

Доля Довбика ще не вирішена

Слід враховувати, що крім фінансового компонента, рішення залежатиме від планів самого гравця і його бажання змінити клубну прописку. Контракти, умови та роль - усе це стане частиною остаточного рішення. При цьому в італійській пресі постійно з'являються публікації про те, що головний тренер "Роми" Джан П'єро Гасперіні постійно змінює думку щодо форварда: від хорошого до поганого та навпаки.

Артем Довбик — вихованець черкаської школи, виступав за "Дніпро", "Дніпро-1", "Жирону", і зараз грає за "Рому". Він був визнаний найкращим бомбардиром Ла-Ліги в сезоні 2023/24. Його перехід у "Вест Гем" може стати викликом, але також шансом повернути яскраву форму.

