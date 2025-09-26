Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Довбиком зацікавився клуб з Англії

Довбиком зацікавився клуб з Англії

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 16:05
Вест Гем приготував велику суму за Довбика
Артем Довбик у матчі Ліги Європи. Фото: Reuters/Manon Cruz

Лондонський клуб "Вест Гем" виявляє зацікавленість у трансфері нападника збірної України Артема Довбика. "Молотобійці" стежили за форвардом ще влітку і мають намір повернутися до ідеї трансферу взимку.

Клуб із Прем'єр-ліги готують пропозицію на суму близько 30-35 млн євро, повідомляє FootItalia.

Реклама
Читайте також:

Переговори з приводу трансферу Артема Довбика залежатимуть від позиції "Роми", оскільки римський клуб ще не вирішив долю нападника. Якщо "вовки" приймуть пропозицію, це може стати однією з найпомітніших трансферних історій зими.

Артем Довбик
Артем Довбик на тренуванні. Фото: instagram.com/officialasroma/

Доля Довбика ще не вирішена

Слід враховувати, що крім фінансового компонента, рішення залежатиме від планів самого гравця і його бажання змінити клубну прописку. Контракти, умови та роль - усе це стане частиною остаточного рішення. При цьому в італійській пресі постійно з'являються публікації про те, що головний тренер "Роми" Джан П'єро Гасперіні постійно змінює думку щодо форварда: від хорошого до поганого та навпаки.

Артем Довбик — вихованець черкаської школи, виступав за "Дніпро", "Дніпро-1", "Жирону", і зараз грає за "Рому". Він був визнаний найкращим бомбардиром Ла-Ліги в сезоні 2023/24. Його перехід у "Вест Гем" може стати викликом, але також шансом повернути яскраву форму.

Нагадаємо, керівництво київського "Динамо" запропонувало контракт гравцеві молодіжної академії донецького "Шахтаря".

З'явилося непряме підтвердження того, що Сергій Ребров вирушить до Греції, щоб тренувати одну з місцевих команд.

спорт футбол Артем Довбик Футбол трансфери Вест Хем ФК Рома (Рим)
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації