Вест Хэм приготовил большую сумму за Довбика

Артем Довбик в матче Лиги Европы. Фото: Reuters/Manon Cruz

Лондонский клуб "Вест Хэм" проявляет заинтересованность в трансфере нападающего сборной Украины Артема Довбика. "Молотобойцы" следили за форвардом еще летом и намерен вернуться к идее трансфера зимой.

Клуб из Премьер-лиги готовят предложение на сумму порядка 30–35 млн евро, сообщает FootItalia.

Переговоры по поводу трансфер Артема Довбика будут зависеть от позиции "Ромы", поскольку римский клуб еще не решил судьбу нападающего. Если "волки" примут предложение, это может стать одной из самых заметных трансферных историй зимы.

Артем Довбик на тренировке. Фото: instagram.com/officialasroma/

Судьба Довбика еще не решена

Следует учитывать, что помимо финансового компонента, решение будет зависеть от планов самого игрока и его желания сменить клубную прописку. Контракты, условия и роль — все это станет частью окончательного решения. При этом в итальянской прессе постоянно появляются публикации о том, что главный тренер "Ромы" Джан Пьеро Гасперини постоянно меняет мнение о форварда: от хорошего к плохому и наоборот.

Артем Довбик — воспитанник черкасской школы, выступал за "Днепр", "Днепр-1", "Жирону", и сейчас играет за "Рому". Он был признан лучшим бомбардиром Ла Лиги в сезоне 2023/24. Его переход в "Вест Хэм" может стать вызовом, но также шансом вернуть яркую форму.

