Лидер Реала дал неожиданный совет Андрею Лунину

В Реале намекнули Лунину на необходимость сменить клуб
Полузащитник мадридского "Реала" Феде Вальверде, один из капитанов мадридского клуба, поделился мнением о ситуации Андрея Лунина. Украинский голкипер после прихода нового тренера проиграл конкуренцию за место в основе.
Партнер Лунина по "Реалу" считает, что Андрею надо сменить клуб, сообщил El Nacional.
Уругвайский футболист отметил, что присутствие Тибо Куртуа в составе делает конкуренцию за место в основе особенно сложной для украинского вратаря. Это обстоятельство значительно сокращает шансы Лунина на регулярное игровое время.
Вальверде и Лунин пришли в "Реал" почти одновременно, однако их карьеры сложились по-разному. Уругваец быстро завоевал место в стартовом составе и стал ключевым игроком команды, в то время как Лунин вынужден довольствоваться ролью дублера.
Что известно о перспективах Лунина
В текущем сезоне-2025/26 украинский вратарь не провел ни одного официального матча за мадридский клуб. Это усиливает разговоры о его будущем и возможном поиске игровой практики в другой команде.
Андрей Лунин остается чемпионом Испании и обладателем Лиги чемпионов в составе "Реала", но его карьера в клубе по-прежнему ограничивается ролью резервного голкипера.
Напомним, украинская спортсменка Дарья Русаненко стала рекордсменкой в пауэрлифтинге и показала фигуру.
Польская легкоатлетка Мария Жодзик вывела карьеру на новый уровень после отъезда из родной Беларуси.
Читайте Новини.LIVE!