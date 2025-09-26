Видео
В Реале намекнули Лунину на необходимость сменить клуб

В Реале намекнули Лунину на необходимость сменить клуб

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 10:02
Лидер Реала дал неожиданный совет Андрею Лунину
Андрей Лунин работает на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/

Полузащитник мадридского "Реала" Феде Вальверде, один из капитанов мадридского клуба, поделился мнением о ситуации Андрея Лунина. Украинский голкипер после прихода нового тренера проиграл конкуренцию за место в основе. 

Партнер Лунина по "Реалу" считает, что Андрею надо сменить клуб, сообщил El Nacional.

Читайте также:

Уругвайский футболист отметил, что присутствие Тибо Куртуа в составе делает конкуренцию за место в основе особенно сложной для украинского вратаря. Это обстоятельство значительно сокращает шансы Лунина на регулярное игровое время.

Вальверде и Лунин пришли в "Реал" почти одновременно, однако их карьеры сложились по-разному. Уругваец быстро завоевал место в стартовом составе и стал ключевым игроком команды, в то время как Лунин вынужден довольствоваться ролью дублера. 

Килиан Мбаппе
Феде Вальверде (слева), Килиан Мбаппе и Арда Гюлер. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Что известно о перспективах Лунина

В текущем сезоне-2025/26 украинский вратарь не провел ни одного официального матча за мадридский клуб. Это усиливает разговоры о его будущем и возможном поиске игровой практики в другой команде.

Андрей Лунин остается чемпионом Испании и обладателем Лиги чемпионов в составе "Реала", но его карьера в клубе по-прежнему ограничивается ролью резервного голкипера.

спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансферы Андрей Лунин
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
