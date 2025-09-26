Лідер Реала дав несподівану пораду Андрію Луніну

У Реалі натякнули Луніну на необхідність змінити клуб
Півзахисник мадридського "Реала" Феде Вальверде, один із капітанів мадридського клубу, поділився думкою про ситуацію Андрія Луніна. Український голкіпер після приходу нового тренера програв конкуренцію за місце в основі.
Партнер Луніна по "Реалу" вважає, що Андрію треба змінити клуб, повідомив El Nacional.
Уругвайський футболіст зазначив, що присутність Тібо Куртуа в складі робить конкуренцію за місце в основі особливо складною для українського воротаря. Ця обставина значно скорочує шанси Луніна на регулярний ігровий час.
Вальверде та Лунін прийшли в "Реал" майже одночасно, проте їхні кар'єри склалися по-різному. Уругваєць швидко завоював місце в стартовому складі та став ключовим гравцем команди, тоді як Лунін змушений задовольнятися роллю дублера.
Що відомо про перспективи Луніна
У поточному сезоні-2025/26 український воротар не провів жодного офіційного матчу за мадридський клуб. Це посилює розмови про його майбутнє та можливий пошук ігрової практики в іншій команді.
Андрій Лунін залишається чемпіоном Іспанії та володарем Ліги чемпіонів у складі "Реала", але його кар'єра в клубі, як і раніше, обмежується роллю резервного голкіпера.
