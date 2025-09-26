Відео
У Реалі натякнули Луніну на необхідність змінити клуб

Дата публікації: 26 вересня 2025 10:02
Лідер Реала дав несподівану пораду Андрію Луніну
Андрій Лунін працює на тренуванні. Фото: instagram.com/realmadrid/

Півзахисник мадридського "Реала" Феде Вальверде, один із капітанів мадридського клубу, поділився думкою про ситуацію Андрія Луніна. Український голкіпер після приходу нового тренера програв конкуренцію за місце в основі.

Партнер Луніна по "Реалу" вважає, що Андрію треба змінити клуб, повідомив El Nacional.

Уругвайський футболіст зазначив, що присутність Тібо Куртуа в складі робить конкуренцію за місце в основі особливо складною для українського воротаря. Ця обставина значно скорочує шанси Луніна на регулярний ігровий час.

Вальверде та Лунін прийшли в "Реал" майже одночасно, проте їхні кар'єри склалися по-різному. Уругваєць швидко завоював місце в стартовому складі та став ключовим гравцем команди, тоді як Лунін змушений задовольнятися роллю дублера.

Килиан Мбаппе
Феде Вальверде (зліва), Кіліан Мбаппе та Арда Гюлер. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Що відомо про перспективи Луніна

У поточному сезоні-2025/26 український воротар не провів жодного офіційного матчу за мадридський клуб. Це посилює розмови про його майбутнє та можливий пошук ігрової практики в іншій команді.

Андрій Лунін залишається чемпіоном Іспанії та володарем Ліги чемпіонів у складі "Реала", але його кар'єра в клубі, як і раніше, обмежується роллю резервного голкіпера.

спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Андрій Лунін
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
