Головна Спорт Вінісіус збирається піти з Реала вже в січні через Хабі Алонсо

Вінісіус збирається піти з Реала вже в січні через Хабі Алонсо

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 09:53
Майбутнє Вінісіуса в Реалі під питанням через Хабі Алонсо
Вінісіус Жуніор сперечається із суддею. Фото: Reuters/Pablo Morano

Після серії неоднозначних матчів за Хабі Алонсо в Ла-Лізі ситуація Вінісіуса Жуніора в мадридському "Реалі" загострилася. Агент бразильця вже провів переговори з клубом, щоб з'ясувати можливі шляхи розвитку долі футболіста.

Футболіст готовий змінити команду і може зробити це вже під час зимового трансферного вікна, повідомляє Diario AS.

У сценарії, який розглядається, перехід може відбутися вже в січні, якщо атмосфера в таборі "вершкових" не стане більш сприятливою для Вінісіуса. Гравець дає клубу час на виправлення ситуації, але якщо вона не зміниться, бразилець готовий розглянути альтернативи.

Чого домагається Вінісіус

"Реал" опинився перед непростою дилемою: утримати таланта, не погасивши мотивацію, або дозволити йому піти за взаємною згодою. Позиції сторін поки залишаються жорсткими, переговори тривають за лаштунками.

Винисиус Жуниор
Вінісіус Жуніор під час матчу. Фото: Reuters/Pablo Morano

У поточному сезоні Вінісіус провів десять матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи та віддав дві результативні передачі. Попри скромні показники порівняно з минулими роками, він залишається важливим гравцем атаки та привертає увагу топклубів.

Шлях Вінісіуса Жуніора розпочався в академії "Фламенго" в Бразилії, після чого футболіст перейшов до "Реала Мадрида". Зараз йому близько 24 років, і в "королівському клубі" він уже довів себе як видатний вінгер. Однак під час тренерської перебудови він опинився в центрі зіткнення амбіцій і стилю гри.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
