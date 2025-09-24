Видео
Главная Спорт Винисиус собирается уйти из Реала уже в январе из-за Хаби Алонсо

Винисиус собирается уйти из Реала уже в январе из-за Хаби Алонсо

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 09:53
Будущее Винисиуса в Реале под вопросом из-за Хаби Алонсо
Винисиус Жуниор спорит с судьей. Фото: Reuters/Pablo Morano

После серии неоднозначных матчей при Хаби Алонсо в Ла Лиге ситуация Винисиуса Жуниора в мадридском "Реале" обострилась. Агент бразильца уже провел переговоры с клубом, чтобы выяснить возможные пути развития судьбы футболиста. 

Футболист готов сменить команду и может сделать это уже во время зимнего трансферного окна, сообщает Diario AS

Читайте также:

В сценарии, который рассматривается, переход может произойти уже в январе, если атмосфера в стане "сливочных" не станет более благоприятной для Винисиуса. Игрок дает клубу время на исправление ситуации, но если она не изменится, бразилец готов рассмотреть альтернативы. 

Чего добивается Винисиус

"Реал" оказался перед непростой дилеммой: удержать таланта, не погасив мотивацию, либо позволить ему уйти по взаимному согласию. Позиции сторон пока остаются жесткими, переговоры продолжаются за кулисами. 

Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор во время матча. Фото: Reuters/Pablo Morano

В текущем сезоне Винисиус провел десять матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Несмотря на скромные показатели по сравнению с прошлыми годами, он остается важным игроком атаки и привлекает внимание топ-клубов.

Путь Винисиуса Жуниора начался в академии "Фламенго" в Бразилии, после чего футболист перешёл в "Реал Мадрид". Сейчас ему около 24 лет, и в "королевском клубе" он уже доказал себя как выдающийся вингер. Однако при тренерской перестройке он оказался в центре столкновения амбиций и стиля игры.

Напомним, мы рассказали историю белорусской легкоатлетки Марии Жодзик, которая стала вице-чемпионкой ЧМ-2025 по прыжкам в высоту. 

Известный тренер Олег Лужный прокомментировал возможность назначения в сборную Украины вместо Сергея Реброва. 

спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансферы Хаби Алонсо Винисиус Жуниор
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
