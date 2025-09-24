Будущее Винисиуса в Реале под вопросом из-за Хаби Алонсо

Винисиус Жуниор спорит с судьей. Фото: Reuters/Pablo Morano

После серии неоднозначных матчей при Хаби Алонсо в Ла Лиге ситуация Винисиуса Жуниора в мадридском "Реале" обострилась. Агент бразильца уже провел переговоры с клубом, чтобы выяснить возможные пути развития судьбы футболиста.

Футболист готов сменить команду и может сделать это уже во время зимнего трансферного окна, сообщает Diario AS.

В сценарии, который рассматривается, переход может произойти уже в январе, если атмосфера в стане "сливочных" не станет более благоприятной для Винисиуса. Игрок дает клубу время на исправление ситуации, но если она не изменится, бразилец готов рассмотреть альтернативы.

Чего добивается Винисиус

"Реал" оказался перед непростой дилеммой: удержать таланта, не погасив мотивацию, либо позволить ему уйти по взаимному согласию. Позиции сторон пока остаются жесткими, переговоры продолжаются за кулисами.

Винисиус Жуниор во время матча. Фото: Reuters/Pablo Morano

В текущем сезоне Винисиус провел десять матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Несмотря на скромные показатели по сравнению с прошлыми годами, он остается важным игроком атаки и привлекает внимание топ-клубов.

Путь Винисиуса Жуниора начался в академии "Фламенго" в Бразилии, после чего футболист перешёл в "Реал Мадрид". Сейчас ему около 24 лет, и в "королевском клубе" он уже доказал себя как выдающийся вингер. Однако при тренерской перестройке он оказался в центре столкновения амбиций и стиля игры.

