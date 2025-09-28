Видео
Главная Спорт Названо имя следующего главного тренера Манчестер Юнайтед

Названо имя следующего главного тренера Манчестер Юнайтед

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 18:57
Манчестер Юнайтед может заменить Аморима на Саутгейта
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим. Фото: Reuters

В "Манчестер Юнайтед" после неудачного начала сезона решили уволить главного тренера Рубена Аморима. Сейчас в клубе ищут, кем его необходимо заменить.

Приоритетным вариантом является бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, сообщил портал talkSPORT.

Гарет Саутгейт
Гарет Саутгейт. Фото: кадр из видео

Новый тренер "Манчестер Юнайтед"

По информации источника, Саутгейт является одним из кандидатов на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед". Совладелец клуба сэр Джим Рэтклифф недавно контактировал со специалистом.

С Саутгейтом общались еще до назначения Аморима, но тогда тренер отказался возвращаться.

Аморим находится под давлением из-за катастрофических результатов: девять побед, 17 поражений и семь ничьих.

После победы над "Челси" (2:1) команда потерпела очередное поражение 3:1 от "Брентфорда", где ассист сделал Егор Ярмолюк.

Руководство "Ман Юнайтед" пока еще колеблется увольнять Аморима, но может дождаться 1 ноября, когда компенсация за расторжение контракта снизится до 12 млн фунтов.

Среди других кандидатов Оливер Гласнер из "Кристал Пэлас" и Андони Ираола из "Борнмута".

Напомним, молодежная сборная Украины по футболу стартовала на ЧМ-2025 в Чили.

Ранее украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук рассказала о проваленном допинг-тесте.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
