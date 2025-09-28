Манчестер Юнайтед может заменить Аморима на Саутгейта

Названо имя следующего главного тренера Манчестер Юнайтед
В "Манчестер Юнайтед" после неудачного начала сезона решили уволить главного тренера Рубена Аморима. Сейчас в клубе ищут, кем его необходимо заменить.
Приоритетным вариантом является бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, сообщил портал talkSPORT.
Новый тренер "Манчестер Юнайтед"
По информации источника, Саутгейт является одним из кандидатов на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед". Совладелец клуба сэр Джим Рэтклифф недавно контактировал со специалистом.
С Саутгейтом общались еще до назначения Аморима, но тогда тренер отказался возвращаться.
Аморим находится под давлением из-за катастрофических результатов: девять побед, 17 поражений и семь ничьих.
После победы над "Челси" (2:1) команда потерпела очередное поражение 3:1 от "Брентфорда", где ассист сделал Егор Ярмолюк.
Руководство "Ман Юнайтед" пока еще колеблется увольнять Аморима, но может дождаться 1 ноября, когда компенсация за расторжение контракта снизится до 12 млн фунтов.
Среди других кандидатов Оливер Гласнер из "Кристал Пэлас" и Андони Ираола из "Борнмута".
