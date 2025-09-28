Манчестер Юнайтед може замінити Аморіма на Саутгейта

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморім. Фото: Reuters

В "Манчестер Юнайтед" після невдалого початку сезону вирішили звільнити головного тренера Рубена Аморіма. Наразі в клубі шукають, ким його необхідно замінити.

Пріоритетним варіантом є колишній головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт, повідомив портал talkSPORT.

Гарет Саутгейт. Фото: кадр з відео

Новий тренер "Манчестер Юнайтед"

За інформацією джерела, Саутгейт є одним із кандидатів на посаду головного тренера "Манчестер Юнайтед". Співвласник клубу сер Джим Реткліфф нещодавно контактував із фахівцем.

З Саутгейтом спілкувалися ще до призначення Аморіма, але тоді тренер відмовився повертатися.

Аморім перебуває під тиском через катастрофічні результати: дев’ять перемог, 17 поразок і сім нічиїх.

Після перемоги над "Челсі" (2:1) команда зазнала чергової поразки 3:1 від "Брентфорда", де асист зробив Єгор Ярмолюк.

Керівництво "Ман Юнайтед" наразі ще вагається звільняти Аморіма, але може дочекатися 1 листопада, коли компенсація за розірвання контракту знизиться до 12 млн фунтів.

Серед інших кандидатів Олівер Гласнер із "Крістал Пелес" і Андоні Іраола з "Борнмута".

