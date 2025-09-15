Відео
Аморім відповів на запитання про відхід із Манчестер Юнайтед

Аморім відповів на запитання про відхід із Манчестер Юнайтед

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 11:33
Аморім не згоден із критикою з приводу гри Манчестер Юнайтед
Рубен Аморім після гри "МЮ". Фото: Reuters/Phil Noble

У матчі 4-го туру англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" розгромив удома "Юнайтед" у рамках дербі. "Червоні дияволи" пропустили три голи без відповіді.

Головний тренер "МЮ" після матчу взяв провину за поразку на себе, але не погодився з низкою тез журналістів, повідомляє пресслужба клубу.

Читайте також:

У рамках зустрічі двох кризових клубів із Манчестера перемогу здобув "Сіті". Гол Філа Фодена в першому таймі, дубль Ерлінга Голанна після перерви та кілька яскравих сейвів Джанлуїджі Доннарумми визначили результат протистояння.

Що Рубен Аморім сказав про матч

Наставник "червоних дияволів" не вважає, що його підопічні погано грають у нинішньому сезоні. Тренер зазначив, що часто результати команди залежать від дрібниць, які відбуваються на полі, везіння суперника та збігу обставин.

Рубен Аморим и Хосеп Гвардиола
Рубен Аморім та Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

У Рубена Аморіма є претензія до реалізації моментів своїх футболістів, але при цьому тренер задоволений самовіддачею кожного гравця на полі. Наставник "МЮ" нагадав, що Хосеп Гвардіола завоював кілька трофеїв із "Сіті", який має першокласний склад. Будь-якій команді складно грати з цим суперником.

При цьому наставник "Юнайтед" спростував інформацію про те, що замислюється про відхід із клубу. Аморім вірить у те, що зможе домогтися успіху біля керма "червоних дияволів".

Нагадаємо, португалець Кріштіану Роналду визначився з головною метою перед завершенням кар'єри.

Хавбек збірної України Віктор Циганков змарнував можливість підписати контракт із клубом з АПЛ.

спорт футбол Манчестер Юнайтед тренер АПЛ Рубен Аморім
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
