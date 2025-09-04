Відео
Головна Спорт Голу зірку OnlyFans не пустили на матч Манчестер Юнайтед — фото

Голу зірку OnlyFans не пустили на матч Манчестер Юнайтед — фото

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 08:47
Модель OnlyFans Шанію Говард не пустили на матч Манчестер Юнайтед — фото
Шанія Говард. Фото: instagram.com/shania_howard

Модель і зірка платформи OnlyFans Шанія Говард не змогла потрапити на матч "Манчетер Юнайтед". Ймовірно, її могли не пустити через зовнішній вигляд.

Фото свого пікантного образу біля "Олд Траффорд" Шанія опублікувала в Instagram.

Читайте також:
Шания Говард
Шанія Говард. Фото: instagram.com/shania_howard

Шанія дуже активно веде свою сторінку в Instagram, де у неє 83,6 тисяч фоловерів. Цікаво, що на сторінці написано про її любов до "Манчестер Юнайтед".

Голу модель не пустили на стадіон

За словами Говард, їй заборонили вхід на "Олд Траффорд" перед топ-матчем АПЛ, де "Арсенал" переміг "Манчестер Юнайтед".

Вхід заборонили через те, що 26-річна британка з’явилася біля стадіону з оголеною верхньою частиною тіла, але вона була розфарбована у кольори традиційної футболки.

Шания Говард
Шанія Говард. Фото: instagram.com/shania_howard
Шания Говард
Шанія Говард. Фото: instagram.com/shania_howard

Вона активно позувала для фото, знімалася на відео з уболівальниками, щоб зробити контент в соцмережах.

Шания Говард
Шанія Говард. Фото: instagram.com/shania_howard

Після цього Шанія висловила обурення, написавши, що розлючена через ситуацію, адже прийшла підтримати команду на перший матч сезону, а її не пропустили через одяг. Вона пообіцяла написати скаргу.

Нагадаємо, головного тренера збірної Сергія Реброва можуть звільнити вже у вересні.

У "Динамо" ж не збиралися звільняти Олександра Шовковського — що відомо.

Співробітники СБУ обшукали помешкання тренера збірної України —  може бути вплутані люди з табору Сергія Реброва.

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
