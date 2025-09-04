Модель OnlyFans Шанію Говард не пустили на матч Манчестер Юнайтед — фото

Шанія Говард. Фото: instagram.com/shania_howard

Модель і зірка платформи OnlyFans Шанія Говард не змогла потрапити на матч "Манчетер Юнайтед". Ймовірно, її могли не пустити через зовнішній вигляд.

Фото свого пікантного образу біля "Олд Траффорд" Шанія опублікувала в Instagram.

Шанія Говард. Фото: instagram.com/shania_howard

Шанія дуже активно веде свою сторінку в Instagram, де у неє 83,6 тисяч фоловерів. Цікаво, що на сторінці написано про її любов до "Манчестер Юнайтед".

Голу модель не пустили на стадіон

За словами Говард, їй заборонили вхід на "Олд Траффорд" перед топ-матчем АПЛ, де "Арсенал" переміг "Манчестер Юнайтед".

Вхід заборонили через те, що 26-річна британка з’явилася біля стадіону з оголеною верхньою частиною тіла, але вона була розфарбована у кольори традиційної футболки.

Шанія Говард. Фото: instagram.com/shania_howard

Шанія Говард. Фото: instagram.com/shania_howard

Вона активно позувала для фото, знімалася на відео з уболівальниками, щоб зробити контент в соцмережах.

Шанія Говард. Фото: instagram.com/shania_howard

Після цього Шанія висловила обурення, написавши, що розлючена через ситуацію, адже прийшла підтримати команду на перший матч сезону, а її не пропустили через одяг. Вона пообіцяла написати скаргу.

