Головна Спорт Тенісистка завдяки OnlyFans за три місяці стала мільйонеркою

Тенісистка завдяки OnlyFans за три місяці стала мільйонеркою

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 08:30
Тенісистка Сачіа Вікері заробляє на OnlyFans більше, ніж у професійному тенісі
Сачія Вікері. Фото: instagram.com/sachiavick

Американська тенісистка Сачія Вікері, чиї дитячі мрії були про професійний теніс, не заробила на корті необхідних коштів, хоч і любила теніс. Дівчині вдалося розбагатіти завдяки своїй зовнішньості.

Сачія стала популярною моделлю на OnlyFans, повідомив портал CNN.

Сачия Викери
Сачія Вікері. Фото: instagram.com/sachiavick

На OnlyFans заробила більше, ніж у тенісі

Вікері у 2025 році отримала травму плеча, через яку пропустила шість місяців без тенісу. Під час тривалого відновлення Сачія почала публікувати контент для дорослих на OnlyFans, оскільки хотіла заробити на життя.

З піковим рейтингом 73 у 2018 році та поточним місцем за межами топ-550 її призовий фонд у 2,1 мільйона доларів виявився меншим, ніж здається.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sachia Vickery (@sachiavick)

"Я витратила понад 100 тисяч доларів на тренерів, фізіотерапію та відновлення", — пояснила Сачія.

Контент для дорослих дав тенісистці фінансову свободу й допоміг профінансувати кар’єру.

Вікері не публікує оголені фото чи відео 18+, обмежуючись контентом у білизні, за що бере 12,99 долара на місяць. За три місяці вона заробила шестизначну суму, що більше, ніж на турнірах Великого шолому. Наразі її доходи зростають.

Сачия Викери
Сачія Вікері. Фото: instagram.com/sachiavick

Сачія запевнила, що це не порно, а межа, яку дозволяє кодекс тенісу. Також вона ділиться досвідом із колегами, які цікавляться платформою через фінансові труднощі.

"Багато гравців у мінусі, особливо травмовані", — зазначила Сачія.

Додамо, що повернувшись на корт після травми вона програла в кваліфікації US Open-2025 і тому поки вся надія заробити на OnlyFans.

Нагадаємо, раніше помер колишній суперник Володимира Кличка та Ріддіка Боу.

Український чемпіон світу з боксу Юрій Захарєєв дав прогноз на бої Усика з Паркером, Ітаумою та Полом.

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
