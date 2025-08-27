Видео
Теннисистка благодаря OnlyFans за три месяца стала миллионершей

Теннисистка благодаря OnlyFans за три месяца стала миллионершей

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 08:30
Теннисистка Сачиа Викери зарабатывает на OnlyFans больше, чем в теннисе
Сачия Викери. Фото: instagram.com/sachiavick

Американская теннисистка Сачия Викери, чьи детские мечты были о профессиональном теннисе, не заработала на корте необходимых средств, хоть и любила теннис. Девушке удалось разбогатеть благодаря своей внешности.

Сачия стала популярной моделью на OnlyFans, сообщил портал CNN.

Читайте также:
Сачия Викери
Сачия Викери. Фото: instagram.com/sachiavick

На OnlyFans заработала больше, чем в теннисе

Викери в 2025 году получила травму плеча, из-за которой пропустила шесть месяцев без тенниса. Во время длительного восстановления Сачия начала публиковать контент для взрослых на OnlyFans, поскольку хотела заработать на жизнь.

С пиковым рейтингом 73 в 2018 году и текущим местом за пределами топ-550 ее призовой фонд в 2,1 миллиона долларов оказался меньше, чем кажется.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sachia Vickery (@sachiavick)

"Я потратила более 100 тысяч долларов на тренеров, физиотерапию и восстановление", — пояснила Сачия.

Контент для взрослых дал теннисистке финансовую свободу и помог профинансировать карьеру.

Викери не публикует обнаженные фото или видео 18+, ограничиваясь контентом в белье, за что берет 12,99 доллара в месяц. За три месяца она заработала шестизначную сумму, что больше, чем на турнирах Большого шлема. Сейчас ее доходы растут.

Сачия Викери
Сачия Викери. Фото: instagram.com/sachiavick

Сачия заверила, что это не порно, а предел, который позволяет кодекс тенниса. Также она делится опытом с коллегами, которые интересуются платформой из-за финансовых трудностей.

"Многие игроки в минусе, особенно травмированные", — отметила Сачия.

Добавим, что вернувшись на корт после травмы она проиграла в квалификации US Open-2025 и поэтому пока вся надежда заработать на OnlyFans.

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
