Модель OnlyFans пришла на матч Манчестер Юнайтед голая — чем это закончилось

Шания Говард. Фото: instagram.com/shania_howard

Модель и звезда платформы OnlyFans Шания Говард не смогла попасть на матч "Манчетер Юнайтед". Вероятно, ее могли не пустить из-за внешнего вида.

Фото своего пикантного образа возле "Олд Траффорд" Шания опубликовала в Instagram.

Шания очень активно ведет свою страницу в Instagram, где у нее 83,6 тысяч подписчиков. Интересно, что на странице написано о ее любви к "Манчестер Юнайтед".

Голую модель не пустили на стадион

По словам Говард, ей запретили вход на "Олд Траффорд" перед топ-матчем АПЛ, где "Арсенал" победил "Манчестер Юнайтед".

Вход запретили из-за того, что 26-летняя британка появилась возле стадиона с обнаженной верхней частью тела, но она была раскрашена в цвета традиционной футболки.

Она активно позировала для фото, снималась на видео с болельщиками, чтобы сделать контент в соцсетях.

После этого Шания выразила возмущение, написав, что разъярена из-за ситуации, ведь пришла поддержать команду на первый матч сезона, а ее не пропустили из-за одежды. Она пообещала написать жалобу.

