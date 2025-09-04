Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Голую звезду OnlyFans не пустили на матч Манчестер Юнайтед — фото

Голую звезду OnlyFans не пустили на матч Манчестер Юнайтед — фото

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 08:47
Модель OnlyFans пришла на матч Манчестер Юнайтед голая — чем это закончилось
Шания Говард. Фото: instagram.com/shania_howard

Модель и звезда платформы OnlyFans Шания Говард не смогла попасть на матч "Манчетер Юнайтед". Вероятно, ее могли не пустить из-за внешнего вида.

Фото своего пикантного образа возле "Олд Траффорд" Шания опубликовала в Instagram.

Реклама
Читайте также:
Шания Говард
Шания Говард. Фото: instagram.com/shania_howard

Шания очень активно ведет свою страницу в Instagram, где у нее 83,6 тысяч подписчиков. Интересно, что на странице написано о ее любви к "Манчестер Юнайтед".

Голую модель не пустили на стадион

По словам Говард, ей запретили вход на "Олд Траффорд" перед топ-матчем АПЛ, где "Арсенал" победил "Манчестер Юнайтед".

Вход запретили из-за того, что 26-летняя британка появилась возле стадиона с обнаженной верхней частью тела, но она была раскрашена в цвета традиционной футболки.

Шания Говард
Шания Говард. Фото: instagram.com/shania_howard
Шания Говард
Шания Говард. Фото: instagram.com/shania_howard

Она активно позировала для фото, снималась на видео с болельщиками, чтобы сделать контент в соцсетях.

Шания Говард
Шания Говард. Фото: instagram.com/shania_howard

После этого Шания выразила возмущение, написав, что разъярена из-за ситуации, ведь пришла поддержать команду на первый матч сезона, а ее не пропустили из-за одежды. Она пообещала написать жалобу.

Напомним, главного тренера сборной Сергея Реброва могут уволить уже в сентябре.

В "Динамо" же не собирались увольнять Александра Шовковского - что известно.

Сотрудники СБУ обыскали квартиру тренера сборной Украины - может быть замешаны люди из лагеря Сергея Реброва.

футбол Манчестер Юнайтед болельщики OnlyFans жены футболистов
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации