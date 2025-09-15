Видео
Главная Спорт Рубен Аморим ответил на вопрос об уходе из Манчестер Юнайтед

Рубен Аморим ответил на вопрос об уходе из Манчестер Юнайтед

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 11:33
Аморим не согласен с критикой по поводу игры Манчестер Юнайтед
Рубен Аморим после игры "МЮ". Фото: Reuters/Phil Noble

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" разгромил дома "Юнайтед" в рамках дерби. "Красные дьяволы" пропустили три безответных гола. 

Главный тренер "МЮ" после матча взял вину за поражение на себя, но не согласился с рядом тезисов журналистов, сообщает пресс-служба клуба. 

Читайте также:

В рамках встречи двух кризисных клубов из Манчестера победу одержал "Сити". Гол Фила Фодена в первом тайме, дубль Эрлинга Холанна после перерыва и несколько ярких сейвов Джанлуиджи Доннаруммы предопределили исход противостояния. 

Что Рубен Аморим сказал о матче 

Наставник "красных дьяволов" не считает, что его подопечные плохо играют в нынешнем сезоне. Тренер отметил, что часто результаты команды зависят от мелочей, которые происходят на поле, везения соперника и стечения обстоятельств. 

Рубен Аморим и Хосеп Гвардиола
Рубен Аморим и Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

У Рубена Аморима есть претензия к реализации моментов своих футболистов, но при этом тренер доволен самоотдачей каждого игрока на поле. Наставник "МЮ" напомнил, что Хосеп Гвардиола завоевал несколько трофеев с "Сити", который обладает первоклассным составом. Любой команде сложно играть с этим соперником. 

При этом наставник "Юнайтед" опроверг информацию о том, что задумывается про уход из клуба. Аморим верит в то, что сможет добиться успеха у руля "красных дьяволов". 

Напомним, португалец Криштиану Роналду определился с главной целью перед завершением карьеры. 

Хавбек сборной Украины Виктор Цыганков упустил возможность подписать контракт с клубом из АПЛ. 

спорт футбол Манчестер Юнайтед тренер АПЛ Рубен Аморим
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
