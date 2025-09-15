Аморим не согласен с критикой по поводу игры Манчестер Юнайтед

Рубен Аморим после игры "МЮ". Фото: Reuters/Phil Noble

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" разгромил дома "Юнайтед" в рамках дерби. "Красные дьяволы" пропустили три безответных гола.

Главный тренер "МЮ" после матча взял вину за поражение на себя, но не согласился с рядом тезисов журналистов, сообщает пресс-служба клуба.

В рамках встречи двух кризисных клубов из Манчестера победу одержал "Сити". Гол Фила Фодена в первом тайме, дубль Эрлинга Холанна после перерыва и несколько ярких сейвов Джанлуиджи Доннаруммы предопределили исход противостояния.

Что Рубен Аморим сказал о матче

Наставник "красных дьяволов" не считает, что его подопечные плохо играют в нынешнем сезоне. Тренер отметил, что часто результаты команды зависят от мелочей, которые происходят на поле, везения соперника и стечения обстоятельств.

Рубен Аморим и Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

У Рубена Аморима есть претензия к реализации моментов своих футболистов, но при этом тренер доволен самоотдачей каждого игрока на поле. Наставник "МЮ" напомнил, что Хосеп Гвардиола завоевал несколько трофеев с "Сити", который обладает первоклассным составом. Любой команде сложно играть с этим соперником.

При этом наставник "Юнайтед" опроверг информацию о том, что задумывается про уход из клуба. Аморим верит в то, что сможет добиться успеха у руля "красных дьяволов".

