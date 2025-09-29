Відео
Зеленський заслухав доповідь Сирського про ситуацію на фронті
Головна Спорт Довбик несподівано звернувся до символу італійського футболу

Довбик несподівано звернувся до символу італійського футболу

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 09:39
Довбик зізнався, хто із зірок футболу дав йому важливу пораду
Артем Довбик під час атаки. Фото: Image Photo Agency/Getty Images

У матчі 5 туру Серії А "Рома" здобула перемогу над "Вероною" з рахунком 2:0, і ключовий епізод трапився вже з перших хвилин матчу. Український нападник Артем Довбик відкрив рахунок, оформивши перший гол за сезон.

Незабаром Довбик поділився на своїй сторінці в Instagram деталями важливої для форварда події.

Читайте також:

Ця перемога стала важливим імпульсом для римського клубу. Успіх "Роми" збігся з тим, що Артем Довбик перервав своє мовчання в публічному просторі й опублікував фотографію разом з Едіном Джеко — легендарним форвардом "Роми", з яким зустрівся нещодавно.

Артем Довбик
Артем Довбик святкує гол у ворота "Верони". Фото: Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images

Деталі зустрічі Довбика та Джеко

Український форвард натякнув на глибокий зв'язок між поколіннями гравців: його дію сприйняли як знак поваги до історії клубу і до тих, хто залишив слід у "Ромі". У контексті команди Довбик підтвердив, що хоче бути не просто бомбардиром, а частиною живого організму футболу "Роми". Він знає, що очікування високі, і має намір виправдати довіру на полі.

"Ми повинні частіше зустрічатися. Великий Едін", — написав Довбик.

Артем Довбик
Артем Довбик та Едін Джеко. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Джеко грав за "Рому" із серпня 2015 по серпень 2021 року, провівши 260 матчів та забивши 119 голів.

Нагадаємо, ми розповіли маловідомі факти про кар'єру колишнього капітана та головного тренера збірної України Андрія Шевченка.

Керівництво англійського "Манчестер Юнайтед" готується замінити Рубена Аморіма відомим тренером.

спорт футбол Артем Довбик Едін Джеко ФК Рома (Рим)
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
