Главный гол Шевченко в карьере — что вспоминают болельщики

Главный гол Шевченко в карьере — что вспоминают болельщики

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 17:19
Как легендарный гол Шевченко в ворота Филимонова поставил Россию на колени
Андрей Шевченко в матче против России. Фото: росСМИ

Андрей Шевченко, который празднует свое 49-летие, за карьеру забил более четырехсот голов. Однако, наиболее особенным стал тот, что влетел в ворота сборной России в отборе на Евро-2000.

Свой легендарный гол россиянами Шевченко забил 9 октября 1999 года в Москве на заполненных "Лужниках".

Гол Шевченко против России

Матч в Москве был решающим для выхода в плей-офф отбора на Евро-2000. Украина, под руководством Йожефа Сабо должна была не проиграть, а Россию устраивала победа.

Россия вела 1:0 после гола Валерия Карпина со штрафного удара во втором тайме, и поражение могло похоронить шансы украинцев.

На 88-й минуте Шевченко получил шанс со штрафного удара примерно с 25 метров возле своей скамейки запасных. В таких эпизодах обычно делают навес, но форвард решил пробить. Он так закрутил скользкий мяч, что вратарь России Александр Филимонов выпустил его из рук и тот залетел в ворота.

Андрей Шевченко забил России
Александр Филимонов. Фото: росСМИ

Счет 1:1 принес Украине ничью и позволил выйти в плей-офф квалификации Евро-2000.

Почему этот гол особенный

Обе страны играли через восемь лет после распада СССР и фанаты еще помнили об ожесточенных противостояниях киевского "Динамо" с московскими "Спартаком" и "Динамо".

Болельщики в те годы устраивали настоящую войну вне поля. Украина еще пыталась показать свою независимость, а Россия демонстрировала свои имперские амбиции.

В день игры российские СМИ выпустили анонс матча с заголовком "Бей, Хохлов! Спасай Россию!". В заголовке речь об этническом украинце и лидере сборной России Дмитрии Хохлове, но журналисты могли бы воздержаться от такого заголовка, если бы не хотели обидеть украинцев.

Градус противостояния был настолько высок, что сборная Украины по футболу перед матчем жила в здании посольства Украины в Москве. Это решение было принято из соображений безопасности и для того, чтобы изолировать команду от лишнего давления и провокаций перед принципиальным поединком.

Благодаря такому высокому градусу противостояния гол Шевченко в ворота России в 1999 году стал больше, чем спортивным эпизодом. Для болельщиков он был символом борьбы и национальной гордости.

Напомним, Шевченко празднует день рождения, а мы напомнили о том, что о нем почти неизвестно.

У руля киевского "Динамо" будет новый тренер, но у Александра Шовковского еще остаются шансы продолжить работу.

Юристы Михаила Мудрика выбрали тактику, которая может спасти их клиента от четырех лет дисквалификации.

футбол Сборная Украины по футболу Андрей Шевченко история Сборная России по футболу
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
