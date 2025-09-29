Як легендарний гол Шевченка у ворота Філімонова поставив Росію на коліна

Андрій Шевченко в матчі проти Росії. Фото: росЗМІ

Андрій Шевченко, який святкує своє 49-річчя, за кар’єру забив понад чотириста голів. Однак, найбільш особливим став той, що влетів у ворота збірної Росії у відборі на Євро-2000.

Свій легендарний гол росіянами Шевченко забив 9 жовтня 1999 року в Москві на заповнених "Лужниках".

Гол Шевченка проти Росії

Матч у Москві був вирішальним для виходу в плей-оф Євро-2000. Україна, під керівництвом Йожефа Сабо мала не програти, а Росію влаштовувала лише перемога.

Росія вела 1:0 після голу Валерія Карпіна зі штрафного удару в другому таймі, й поразка могла поховати шанси українців.

На 88-й хвилині Шевченко отримав шанс зі штрафного удару приблизно з 25 метрів біля своєї лавки запасних. В таких епізодах зазвичай роблять навіс, але форвард вирішив пробити. Він так закрутив слизький м’яч, що воротар Росії Олександр Філімонов випустив його з рук і той залетів у ворота.

Олександр Філімонов. Фото: росЗМІ

Рахунок 1:1 приніс Україні нічию та дозволив вийти в плей-оф кваліфікації Євро-2000.

Чому цей гол особливий

Обидві країни грали через вісім років після розпаду СРСР і фанати ще пам’ятали про запеклі протистояння київського "Динамо" з московськими "Спартаком" та "Динамо".

Уболівальники в ті роки влаштовували справжню війну поза полем. Україна ще намагалася показати свою незалежність, а Росія показувала свої імперські амбіції.

В день гри російські ЗМІ випустили анонс матчу з заголовком "Бей, Хохлов! Спасай Россию!". В заголовку мова про етнічного українця та лідера збірної Росії Дмитра Хохлова, але журналісти могли б утриматися від такого заголовка, якби не хотіли образити українців.

Градус протистояння був настільки високий, що збірна України з футболу перед матчем жила у будівлі посольства України в Москві. Це рішення було прийняте з міркувань безпеки та для того, щоб ізолювати команду від зайвого тиску й провокацій перед принциповим поєдинком.

Завдяки такому високому градусу протистояння гол Шевченка у ворота Росії 1999 року став більшим, ніж спортивним епізодом. Для уболівальників він був символом боротьби та національної гордості.

