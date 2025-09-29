Чому Мудрик мовчить про результати повторної проби — відома причина

Михайло Мудрик під час матчу за "Челсі". Фото: Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images

Вінгер лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик продовжує зберігати мовчання про терміни дискваліфікації. У 2025 році в організмі гравця було знайдено заборонений препарат, через що в кар'єрі півзахисника виникла пауза.

У мережі з'явилося безліч чуток про Мудрика, які прокоментували журналісти Співаковський та Смоловий на YouTube-каналі "ТаТоТаке".

Вакуум інформації про справу Михайла Мудрика став логічним явищем через стратегію команди і юристів футболіста. Співаковський вважає, що вони ведуть кропітку роботу з пошуку будь-якої реальної та правдоподібної версії про те, як допінг потрапив в організм футболіста. Ця версія повинна буде влаштувати і Футбольну асоціацію Англії, і Всесвітнє антидопінгове агентство.

Михайло Мудрик обігрує суперника. Фото: Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images

Яке майбутнє чекає на Мудрика

Команда українського гравця має знайти того, хто винен у ситуації з допінгом, як нещодавно це вдалося зробити юристу французького футболіста Поля Погба. У тому випадку адвокатам вдалося довести, що заборонену речовину ввів лікар.

"Я думаю, що повторна проба Мудрика все ж була відкрита. Логічно, що якщо її результат був би негативним, то дискваліфікація Михайла вже закінчилася б. Проба може зберігатися до 10 років. Найближчим часом, цього року, нам мають сказати, що пробу відкрили і її результат виявився позитивним", — заявив Співаковський.

Журналіст вважає, що розвиток подій залежатиме від професіоналізму юридичної команди Мудрика. Вони намагаються відтворити події того збору національної команди України, коли в кров гравця міг потрапити допінг.

Співаковський зазначив, що працівників збірної України пів року тому перевірили на поліграфі в Ужгороді. Однак команда Мудрика вважає, що в УАФ не сприяють розслідуванню. На всі запити Асоціація відповідає формально.

