Писториус сказал, когда Германия будет сбивать дроны РФ
В деле Мудрика появились новые детали — что известно

В деле Мудрика появились новые детали — что известно

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 11:08
Почему Мудрик молчит о результатах повторной пробы — известна причина
Михаил Мудрик во время матча за "Челси". Фото: Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images

Вингер лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик продолжает хранить молчание о сроках дисквалификации. В 2025 году в организме игрока был найден запрещенный препарат, из-за чего в карьере полузащитника возникла пауза. 

В сети появилось множество слухов о Мудрике, которые прокомментировали журналисты Спиваковский и Смоловой на YouTube-канале "ТаТоТаке". 

Читайте также:

Вакуум информации о деле Михаила Мудрика стал логичным явлением из-за стратегии команды и юристов футболиста. Спиваковский считает, что они ведут кропотливую работу по поиску любой реальной и правдоподобной версии о том, как допинг попал в организм футболиста. Эта версия должна будет устроить и Футбольную ассоциацию Англии, и Всемирное антидопинговое агентство. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик обыгрывает соперника. Фото: Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images

Какое будущее ждет Мудрика 

Команда украинского игрока надо найти того, кто виноват в ситуации с допингом, как недавно это удалось сделать юристом французского футболиста Поля Погба. В том случае адвокатам удалось доказать, что запрещенное вещество ввел доктор. 

"Я думаю, что повторная проба Мудрика все же была открыта. Логично, что если ее результат был бы негативным, то дисквалификация Михаила уже закончилась бы. Проба может храниться до 10 лет. В ближайшее время, в этом году, нам должны сказать, что пробу открыли и ее результат оказался позитивным", — заявил Спиваковский. 

Журналист считает, что развитие событий будет зависеть от профессионализма юридической команды Мудрика. Они пытаются воспроизвести события того сбора национальной команды Украины, когда в кровь игрока мог попасть допинг. 

Спиваковский отметил, что работников сборной Украины полгода назад проверили на полиграфе в Ужгороде. Однако команда Мудрика считает, что в УАФ не способствуют расследованию. На все запросы Ассоциация отвечает формально.  

Напомним, Андрей Шевченко празднует день рождения — знакомим с малоизвестными фактами карьеры легенды футбола. 

Журналисты объяснили, в каком случае руководство "Динамо" может заменить Александра Шовковского на посту главного тренера команды. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Михаил Мудрик Челси Дисквалификация
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
