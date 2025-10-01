Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Клопп ухвалив несподіване рішення про майбутнє

Клопп ухвалив несподіване рішення про майбутнє

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 14:01
Юрген Клопп пояснив рішення попрощатися з професією
Юрген Клопп у жовтні 2025 року. Фото: Antonio Borga/Eurasia Sport Images/Getty Images

Знаменитий німецький наставник Юрген Клопп повідомив про завершення своєї багаторічної тренерської кар'єри. Його заява стала несподіванкою для вболівальників по всьому світу.

Ще недавно фахівець асоціювався з найгучнішими перемогами в європейському футболі. Про рішення попрощатися з тренерством Клопп написав на своїй сторінці у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Німецький фахівець підкреслив, що остання чверть століття його життя було повністю пов'язане з футболом, і саме настав час попрощатися з професією. Тепер він має намір присвятити себе особистому життю та відпочинку, якого у нього не було всі ці роки.

Юрген Клопп
Юрген Клопп під час роботи в концерні "Ред Булл". Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Деталі рішення Клоппа

За свою кар'єру тренер керував лише трьома клубами: "Майнцем", дортмундською "Боруссією" та англійським "Ліверпулем". У кожному з них німець залишив яскравий слід, перетворюючи команди на конкурентоспроможні та успішні проєкти.

З дортмундцями Клопп двічі ставав чемпіоном Німеччини, вигравав національні кубкові турніри, а з "Ліверпулем" зумів привести клуб до перемог у всіх можливих трофеях, включно з Лігою чемпіонів та чемпіонатом Англії.

"Я довго думав про це рішення і розумію, що настав час завершити главу під назвою "тренерська кар'єра". Для мене це не поразка, а новий початок. Я вдячний кожному гравцеві, клубу та вболівальнику, яких зустрічав на цьому шляху. Футбол завжди залишиться частиною мене, але попереду в мене нове життя", — зазначив Клопп.

Нагадаємо, росіянин Матвій Сафонов залишився без ігрової практики після трансферу в "ПСЖ" Іллі Забарного.

Легендарний гол Андрія Шевченка у ворота збірної Росії був визнаний одним із найважливіших в історії української команди.

спорт футбол Боруссія Дортмунд Ліверпуль Юрген Клопп тренер
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації