Юрген Клопп пояснив рішення попрощатися з професією

Клопп ухвалив несподіване рішення про майбутнє
Знаменитий німецький наставник Юрген Клопп повідомив про завершення своєї багаторічної тренерської кар'єри. Його заява стала несподіванкою для вболівальників по всьому світу.
Ще недавно фахівець асоціювався з найгучнішими перемогами в європейському футболі. Про рішення попрощатися з тренерством Клопп написав на своїй сторінці у Facebook.
Німецький фахівець підкреслив, що остання чверть століття його життя було повністю пов'язане з футболом, і саме настав час попрощатися з професією. Тепер він має намір присвятити себе особистому життю та відпочинку, якого у нього не було всі ці роки.
Деталі рішення Клоппа
За свою кар'єру тренер керував лише трьома клубами: "Майнцем", дортмундською "Боруссією" та англійським "Ліверпулем". У кожному з них німець залишив яскравий слід, перетворюючи команди на конкурентоспроможні та успішні проєкти.
З дортмундцями Клопп двічі ставав чемпіоном Німеччини, вигравав національні кубкові турніри, а з "Ліверпулем" зумів привести клуб до перемог у всіх можливих трофеях, включно з Лігою чемпіонів та чемпіонатом Англії.
"Я довго думав про це рішення і розумію, що настав час завершити главу під назвою "тренерська кар'єра". Для мене це не поразка, а новий початок. Я вдячний кожному гравцеві, клубу та вболівальнику, яких зустрічав на цьому шляху. Футбол завжди залишиться частиною мене, але попереду в мене нове життя", — зазначив Клопп.
