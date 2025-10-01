Юрген Клопп пояснив рішення попрощатися з професією

Юрген Клопп у жовтні 2025 року. Фото: Antonio Borga/Eurasia Sport Images/Getty Images

Знаменитий німецький наставник Юрген Клопп повідомив про завершення своєї багаторічної тренерської кар'єри. Його заява стала несподіванкою для вболівальників по всьому світу.

Ще недавно фахівець асоціювався з найгучнішими перемогами в європейському футболі. Про рішення попрощатися з тренерством Клопп написав на своїй сторінці у Facebook.

Німецький фахівець підкреслив, що остання чверть століття його життя було повністю пов'язане з футболом, і саме настав час попрощатися з професією. Тепер він має намір присвятити себе особистому життю та відпочинку, якого у нього не було всі ці роки.

Юрген Клопп під час роботи в концерні "Ред Булл". Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Деталі рішення Клоппа

За свою кар'єру тренер керував лише трьома клубами: "Майнцем", дортмундською "Боруссією" та англійським "Ліверпулем". У кожному з них німець залишив яскравий слід, перетворюючи команди на конкурентоспроможні та успішні проєкти.

З дортмундцями Клопп двічі ставав чемпіоном Німеччини, вигравав національні кубкові турніри, а з "Ліверпулем" зумів привести клуб до перемог у всіх можливих трофеях, включно з Лігою чемпіонів та чемпіонатом Англії.

"Я довго думав про це рішення і розумію, що настав час завершити главу під назвою "тренерська кар'єра". Для мене це не поразка, а новий початок. Я вдячний кожному гравцеві, клубу та вболівальнику, яких зустрічав на цьому шляху. Футбол завжди залишиться частиною мене, але попереду в мене нове життя", — зазначив Клопп.

