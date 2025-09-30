Відео
Головна Спорт Сафонов розповів, як йому грати в ПСЖ після приходу Забарного

Сафонов розповів, як йому грати в ПСЖ після приходу Забарного

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 07:23
Сафонов залишився без ігрової практики після рішення не йти з ПСЖ
Матвій Сафонов. Фото: Reuters

Український центральний захисник Ілля Забарний під час переходу з "Борнмута" просив клуб позбутися російського воротаря Матвія Сафонова. Керівництво клубу спробувало це зробити, але футболіст відмовився, сподіваючись, що виграє конкуренцію у новачка Люки Шевальє.

Після того як Сафонов вирішив залишитись, він не зіграв жодного матчу. У зв'язку з цим Сафонов в Instagram прокоментував своє положення в клубі.

Читайте також:
Илья Забарный
Ілля Забарний. Фото: Reuters

Рішення Луїса Енріке б'ють по моралі

Сафонов у сторіз поділився думками про свою роль резервного воротаря у французькому клубі. У сезоні 2025/2026 рр. він ще не зіграв жодного матчу, поступаючись місцем Шевальє.

У соцмережах Матвій заявив, що бути запасним важко через невизначеність і необхідність постійно готуватися фізично та морально, але засмучуватися — не вихід.

"Бути запасним дуже неприємно, адже до останнього не знаєш, чи вийдеш на поле. Треба готуватися до кожного матчу фізично й морально. Але засмучуватися — найпростіше в цій ситуації", — написав Сафонов.

Сафонов перейшов із "Кранодару" до "ПСЖ" влітку 2024 року за 20 млн євро, встановивши рекорд для російських голкіперів.

У попередньому сезоні він провів 17 ігор, пропустивши 13 м’ячів.

Нагадаємо, легендарний Андрій Шевченко відсвяткував свій день народження — які маловідомі факти знають про "Шеву".

Київське "Динамо" змінить головного тренера, але у Олександра Шовковського ще є шанс залишитись.

футбол ПСЖ Французька Ліга 1 Ілля Забарний російські спортсмени
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
