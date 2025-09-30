Сафонов остался без игровой практики после решения не уходить из ПСЖ

Матвей Сафонов. Фото: Reuters

Украинский центральный защитник Илья Забарный во время перехода из "Борнмута" просил клуб избавиться от российского вратаря Матвея Сафонова. Руководство клуба попыталось это сделать, но футболист отказался, надеясь, что выиграет конкуренцию у новичка Люки Шевалье.

После того как Сафонов решил остаться, он не сыграл ни одного матча. В связи с этим Сафонов в Instagram прокомментировал свое положение в клубе.

Реклама

Читайте также:

Илья Забарный. Фото: Reuters

Решения Луиса Энрике бьют по морали

Сафонов в сториз поделился мыслями о своей роли резервного вратаря во французском клубе. В сезоне 2025/2026 гг. он еще не сыграл ни одного матча, уступая место Шевалье.

В соцсетях Матвей заявил, что быть запасным тяжело из-за неопределенности и необходимости постоянно готовиться физически и морально, но расстраиваться — не выход.

"Быть запасным очень неприятно, ведь до последнего не знаешь, выйдешь ли на поле. Надо готовиться к каждому матчу физически и морально. Но расстраиваться — самое простое в этой ситуации", — написал Сафонов.

Сафонов перешел из "Кранодара" в "ПСЖ" летом 2024 года за 20 млн евро, установив рекорд для российских голкиперов.

В предыдущем сезоне он провел 17 игр, пропустив 13 мячей.

Напомним, легендарный Андрей Шевченко отпраздновал свой день рождения — какие малоизвестные факты знают о "Шеве".

Киевское "Динамо" сменит главного тренера, но у Александра Шовковского еще есть шанс остаться.