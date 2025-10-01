Динамо може продати двох гравців у Туреччину та Грецію

Хавбек Микола Шапаренко. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" взимку може зіткнутися із серйозними змінами у складі. Столичний клуб розглядає можливість продажу відразу двох ключових футболістів.

Йдеться про Миколу Шапаренка та Дениса Попова, повідомив Telegram-канал "Інсайди від Пасічника 2.0".

Інтерес до українських гравців виявляють клуби з Туреччини та Греції. На трансферному ринку обидві ліги традиційно активні в зимове вікно, і саме там кияни можуть знайти покупців для своїх лідерів.

Микола Шапаренко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Команда Олександра Шовковського цього сезону йде в групі лідерів УПЛ, але втратила очки в трьох останніх турах поспіль. Уже зовсім скоро "Динамо" стартує в основному раунді Ліги конференцій, де в першому турі зіграє проти англійського "Кристал Пелас".

Кого "Динамо" може продати

Микола Шапаренко — один із ключових півзахисників "Динамо" і збірної України. У поточному сезоні він залишався важливою фігурою в центрі поля, відповідаючи за креатив та контроль м'яча. Потенційний перехід до Туреччини або Греції може стати кроком до нової сторінки його кар'єри.

Денис Попов на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Денис Попов — вихованець київського клубу та капітан оборони. Останніми роками він був символом надійності в захисті, але його можливий відхід взимку стане серйозним випробуванням для команди.

Нагадаємо, українські вболівальники зможуть у прямому ефірі побачити протистояння "Динамо" з "Кристал Пелас" у Лізі Конференцій.

