Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Динамо може продати двох гравців уже взимку — про кого йдеться

Динамо може продати двох гравців уже взимку — про кого йдеться

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 14:45
Динамо може продати двох гравців у Туреччину та Грецію
Хавбек Микола Шапаренко. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" взимку може зіткнутися із серйозними змінами у складі. Столичний клуб розглядає можливість продажу відразу двох ключових футболістів.

Йдеться про Миколу Шапаренка та Дениса Попова, повідомив Telegram-канал "Інсайди від Пасічника 2.0".

Реклама
Читайте також:

Інтерес до українських гравців виявляють клуби з Туреччини та Греції. На трансферному ринку обидві ліги традиційно активні в зимове вікно, і саме там кияни можуть знайти покупців для своїх лідерів.

Николай Шапаренко
Микола Шапаренко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Команда Олександра Шовковського цього сезону йде в групі лідерів УПЛ, але втратила очки в трьох останніх турах поспіль. Уже зовсім скоро "Динамо" стартує в основному раунді Ліги конференцій, де в першому турі зіграє проти англійського "Кристал Пелас".

Кого "Динамо" може продати

Микола Шапаренко — один із ключових півзахисників "Динамо" і збірної України. У поточному сезоні він залишався важливою фігурою в центрі поля, відповідаючи за креатив та контроль м'яча. Потенційний перехід до Туреччини або Греції може стати кроком до нової сторінки його кар'єри.

Денис Попов
Денис Попов на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Денис Попов — вихованець київського клубу та капітан оборони. Останніми роками він був символом надійності в захисті, але його можливий відхід взимку стане серйозним випробуванням для команди.

Нагадаємо, українські вболівальники зможуть у прямому ефірі побачити протистояння "Динамо" з "Кристал Пелас" у Лізі Конференцій.

Колишній наставник "Майнца", "Боруссії" та "Ліверпуля" Юрген Клопп пояснив причини завершення тренерської кар'єри.

спорт футбол Динамо Футбол трансфери Денис Попов Микола Шапаренко
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації