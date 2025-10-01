Динамо проти Кристал Пелас — де та коли дивитися матч в Україні

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: пресслужба клубу

Київське "Динамо" у четвер, 2 жовтня, розпочне виступи в основному раунді Ліги конференцій. У першому турі команда Олександра Шовковського зустрінеться з англійським "Кристал Пелас", для якого це також дебют у груповому етапі турніру.

Вболівальники в Україні зможуть спостерігати за подіями протистояння в прямому ефірі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Матч пройде не в Києві, а в польському Любліні на "Арені Люблін". Для "Динамо" та "Кристал Пелас" це буде перша очна зустріч в історії.

Олександр Караваєв святкує гол. Фото: пресслужба "Динамо"

На національній арені обидві команди показують різну динаміку. Кияни в УПЛ зіграли три поспіль нічиїх — з "Оболонню" (2:2), "Олександрією" (2:2) та "Карпатами" (3:3), і йдуть на другому місці в таблиці. "Кристал Пелас" в АПЛ несподівано розташувався в трійці лідерів, а в попередньому турі обіграв "Ліверпуль" із рахунком 2:1.

Де та коли дивитися матч "Динамо" — "Кристал Пелас"

Поєдинок відбудеться 2 жовтня на "Арені Люблін". Початок гри призначено о 19:45 за київським часом, головним арбітром призначено бельгійця Лотара Д'Хондта. В Україні зустріч у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Захисник "Кристал Пелас" Максанс Лакруа. Фото: instagram.com/cpfc/

На думку букмекерів, фаворитом є "Кристал Пелас". Коефіцієнт на перемогу англійців становить 1,59. Нічия оцінюється в 4,40, а успіх "Динамо" — у 5,50. Нагадаємо, суперниками киян по групі також стануть "Самсунспор", "Зрінські", "Омонія", "Фіорентина" та "Ноа".

