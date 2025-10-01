Відео
Україна
Динамо проти Кристал Пелас — де дивитися гру

Динамо проти Кристал Пелас — де дивитися гру

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 12:47
Динамо проти Кристал Пелас — де та коли дивитися матч в Україні
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: пресслужба клубу

Київське "Динамо" у четвер, 2 жовтня, розпочне виступи в основному раунді Ліги конференцій. У першому турі команда Олександра Шовковського зустрінеться з англійським "Кристал Пелас", для якого це також дебют у груповому етапі турніру.

Вболівальники в Україні зможуть спостерігати за подіями протистояння в прямому ефірі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Матч пройде не в Києві, а в польському Любліні на "Арені Люблін". Для "Динамо" та "Кристал Пелас" це буде перша очна зустріч в історії.

Александр Караваев
Олександр Караваєв святкує гол. Фото: пресслужба "Динамо"

На національній арені обидві команди показують різну динаміку. Кияни в УПЛ зіграли три поспіль нічиїх — з "Оболонню" (2:2), "Олександрією" (2:2) та "Карпатами" (3:3), і йдуть на другому місці в таблиці. "Кристал Пелас" в АПЛ несподівано розташувався в трійці лідерів, а в попередньому турі обіграв "Ліверпуль" із рахунком 2:1.

Де та коли дивитися матч "Динамо" — "Кристал Пелас"

Поєдинок відбудеться 2 жовтня на "Арені Люблін". Початок гри призначено о 19:45 за київським часом, головним арбітром призначено бельгійця Лотара Д'Хондта. В Україні зустріч у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Максанс Лакруа
Захисник "Кристал Пелас" Максанс Лакруа. Фото: instagram.com/cpfc/

На думку букмекерів, фаворитом є "Кристал Пелас". Коефіцієнт на перемогу англійців становить 1,59. Нічия оцінюється в 4,40, а успіх "Динамо" — у 5,50. Нагадаємо, суперниками киян по групі також стануть "Самсунспор", "Зрінські", "Омонія", "Фіорентина" та "Ноа".

Нагадаємо, збірна України зазнала серйозної кадрової втрати напередодні найважливіших поєдинків.

Уболівальники вважають саме цей гол Андрія Шевченка одним із найважливіших м'ячів в історії збірної України.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
