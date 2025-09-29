Що сказав Луческу про критику Бленуце в Динамо

Мірча Луческу на тренуванні збірної Румунії. Фото: instagram.com/echipanationala/

Екснаставник київського "Динамо" Мірча Луческу висловився про ситуацію навколо новачка команди Владислава Бленуце. Останніми тижнями форвард опинився в центрі критики вболівальників, що породило чутки про його можливий відхід уже взимку.

Деякі джерела стверджували, що "Динамо" навіть зв'язувалося з Луческу з приводу проблемного гравця, повідомляє YouTube-канал Fanatik Superliga.

Румунський фахівець спростував ці повідомлення, підкресливши, що клуб не має наміру відмовлятися від футболіста після першого ж невдалого епізоду. На думку тренера, нинішній тиск є частиною нормальної футбольної реальності, з якою стикаються і гравці, і наставники. Луческу нагадав, що сам опинявся під вогнем фанатів, коли очолив киян, попри своє минуле в "Шахтарі".

Владислав Бленуце на полі. Фото: пресслужба "Динамо"

Луческу підтримав Бленуце

Тренер зазначив, що головне завдання гравця полягає в тому, щоб зосередитися на грі й постаратися довести своє право на місце в складі результативними діями. "Динамо", на його думку, завжди вміло захищати своїх футболістів, і ця ситуація не стане винятком.

"Мені ніхто не дзвонив із "Динамо" зі скаргами на Бленуце. Клуб не збирається його продавати, тому що це серйозна команда. Я впевнений, що "Динамо" захищатиме його до кінця, попри тиск. Час усе розставить по місцях, і гравець ще зможе показати свої якості", — заявив Луческу.

